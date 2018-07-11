Türk basketbolunun duayen ismi Doğan Hakyemez (68), Antalya'da tedavi için gittiği hastanede kalp krizi geçirdi. Dört kalp damarının tıkalı olduğu tespit edilen Hakyemez, akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.Antalya'da 11 Temmuz Salı sabahı rahatsızlanan Doğan Hakyemez, beraberindekilerle özel bir hastaneye gitti. Burada muayene edilen Hakyemez'e doktorlar, 4 kalp damarının tıkalı olduğunu söyledi. Hakyemez, muayenesi sürdüğü sırada kalp krizi geçirdi.Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Hakyemez, akşam satlerinde Hakk'ın rahmetine kavuştu.