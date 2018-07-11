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Türk sporunun duayen ismini kaybettik!

Türk basketbolunun duayen ismi Doğan Hakyemez, Antalya'da kalp krizi geçirmesinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaynak: DHA
Türk sporunun duayen ismini kaybettik!
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11 Temmuz 2018 22:27
Türk basketbolunun duayen ismi Doğan Hakyemez (68), Antalya'da tedavi için gittiği hastanede kalp krizi geçirdi. Dört kalp damarının tıkalı olduğu tespit edilen Hakyemez, akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. 

Antalya'da 11 Temmuz Salı sabahı rahatsızlanan Doğan Hakyemez, beraberindekilerle özel bir hastaneye gitti. Burada muayene edilen Hakyemez'e doktorlar, 4 kalp damarının tıkalı olduğunu söyledi. Hakyemez, muayenesi sürdüğü sırada kalp krizi geçirdi.

Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Hakyemez, akşam satlerinde Hakk'ın rahmetine kavuştu. 

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