01 Ekim
Qarabag FK-Kopenhag
19:45
01 Ekim
Union St.Gilloise-Newcastle
19:45
01 Ekim
SSC Napoli-Sporting CP
22:00
01 Ekim
Villarreal-Juventus
22:00
01 Ekim
Arsenal-Olympiakos
22:00
01 Ekim
Leverkusen-PSV Eindhoven
22:00
01 Ekim
AS Monaco-M.City
22:00
01 Ekim
B. Dortmund-Athletic Bilbao
22:00
01 Ekim
Barcelona-PSG
22:00

Türk spor tarihine geçen milli yüzücü; Defne Kurt

Türk Spor Tarihine Damga Vuran Milli Yüzücü: Defne Kurt türk milletinin gururu oldu

calendar 01 Ekim 2025 15:48
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türk spor tarihine geçen milli yüzücü; Defne Kurt
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Milli para yüzücü DefneKurt, Singapur'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda elde ettiği 5 şampiyonluk ile Türkiye'nin daha önce 2 olan altın madalya sayısını 7'ye yükseltti.

Türkiye, organizasyonu 5 altın, 1 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 10 madalya ile 73 ülke arasında 12. sırada tamamlarken, bu başarıda en büyük pay Defne Kurt'un oldu.

24 yaşındaki sporcu, kadınlar 50 ve 100 metre serbest stil, 100 metre kelebek, 100 metre sırtüstü ile 200 metre bireysel karışıkta zirveye çıkarak bir dünya şampiyonasında 5 altın madalya kazanan ilk Türk sporcu unvanını elde etti.


 

- Defne'nin yolculuğu

 

Yüzmeye 9 yaşında başlayan Defne, geçirdiği talihsiz bir kazanın ardından omurgasında yaşadığı kırık nedeniyle uzun süre fiziksel zorluklarla mücadele etti.

Hazırlık sürecinde hem fizyoterapi hem de yoğun antrenman programının yanı sıra zihinsel dayanıklılığına ağırlık veren milli yüzücü, aylar süren yoğun çalışmanın karşılığını Singapur'da aldı.

 

- Rekorlarla gelen şampiyonluklar

 

Defne Kurt, 50 metre serbest kategorisinde 27.21'lik derecesiyle Avrupa ve şampiyona rekorunu kırdı.

Milli sporcu, 100 metre kelebek disiplininde ise 1.03.91 ile Avrupa rekorunu kırarak şampiyonaya bir rekora daha imza attı.

 

- Türkiye'nin 2025 Dünya Şampiyonası öncesi madalyaları

 

2025 Dünya Para Yüzme Şampiyonası'ndan önce Türkiye'nin 2 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalyası bulunuyor.

Milli takımın organizasyondaki diğer altın madalyaları 2017'de 50 metre kelebek S5 disiplininde Beytullah Eroğlu'ndan, 2022'de ise 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde Sümeyye Boyacı'dan geldi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.