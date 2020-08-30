'Türk Milli' Lille, tek golle kazandı!

3 milli oyuncumuzun da süre aldığı maçta Lille, Reims deplasmanında tek golle 3 puanı aldı. Burak Yılmaz, golün asistini yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; losc.fr
'Türk Milli' Lille, tek golle kazandı!
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30 Ağustos 2020 15:47
Fransa Ligue 1'in 2. haftasında Stade de Reims ile Lille karşı karşıya geldi. Stade Auguste-Delaune'de kısıtlı seyirci önünde oynanan mücadeleyi konuk ekip Lille, 1-0'lık skorla kazandı.

Lille'e galibiyeti getire ngolü 32. dakikada Jonathan Bamba attı. Bu golün asistini Türk milli yıldız Burak Yılmaz yaptı.

79 dakika oyunda kalan Burak Yılmaz, yerini Timothy Weah'a bıraktı. Yusuf Yazıcı ise aynı dakikada Jonathan Ikone yerine oyuna dahil oldu.

Lille forması giyen bir diğer Milli futbolcumuz Zeki Çelik ise 87 dakika oyunda kaldı ve Burak Yılmaz'a asistten önce pası veren isim oldu. Zeki, 34. dakikada sarı kart gördü.

Bu sonucun ardından Lille, sezonun ilk galibiyetini alarak puanını 4'e yükseltti. Reims ise 1 puanda kaldı.

Lille, Fransa Ligue 1'de gelecek hafta Metz'i ağırlayacak. Reims ise Angers'e konuk olacak.



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