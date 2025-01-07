Türk güreşinin babası: Yaşar Doğu

Türk güreşinin efsanelerinden Yaşar Doğu, vefatının 64. yılında anılıyor.



Karşılık beklemeden yaptığı hizmetlerden dolayı "Türk güreşinin babası" olarak bilinen Yaşar Doğu, 1913 yılında Samsun'un Kavak ilçesine bağlı Karlı köyünde dünyaya geldi. Yaşar Doğu, bebekken 1. Dünya Savaşı'na katılan babasının şehit olması üzerine dedesinin köyü Emirli'de büyüdü.



Çocukluğunun geçtiği bu köyde karakucak güreşi yaptı. Elde ettiği başarılarla ünü duyulmaya başlanan Doğu, Ankara'da askerliğini yaparken minder güreşine geçti ve daha sonra milli mayoyla elde ettiği şampiyonluklar ve karakteriyle efsaneler arasına girdi.



1939 yılında Norveç'in başkenti Oslo'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda 66 kiloda mücadele eden Doğu, yaptığı dört güreşin birini kaybederek ikinci sırayı aldı. Bu, kariyeri boyunca ay-yıldızlı mayoyla aldığı ilk ve tek yenilgi oldu.



Doğu, ilk Avrupa şampiyonluğunu ise İsveç'in başkenti Stockholm'de yaşadı. 1946'da gerçekleştirilen organizasyonda 73 kiloda 6 maça çıkan Doğu, rakiplerini yenerek Avrupa şampiyonu ünvanını elde etti.



Yaşar Doğu, bir yıl sonra bu kez Çekya'nın başkenti Prag'da yapılan Avrupa Grekoromen Şampiyonası'nda tüm rakiplerini devirdi. Doğu, böylece serbest stilin ardından grekoromende de Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.



1948 Londra Olimpiyatları'nda şampiyon oldu



Yaşar Doğu, 1948 Londra Olimpiyatları'nda altın madalya alarak kariyerinin zirvesine çıktı. Bir sporcunun kariyerinde elde edebileceği en özel şampiyonluğu Londra'da yaşayan Doğu, adını efsaneler arasına yazdırdı.



1949 yılında İstanbul'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalyaya uzanan Doğu, hayatı boyunca bir kez Dünya Şampiyonası'na katılma şansı yakaladı.



1951 Helsinki Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli güreşçilerin tamamı şampiyonlukla yurda döndü. Güreş Milli Takımı, Yaşar Doğu, Nurettin Zafer, Haydar Zafer, Nasuh Akar, Celal Atik, Ali Yücel, İbrahim Zengin ve Adil Candemir'den oluşmaktaydı. Doğu, kariyerinin tek dünya şampiyonluğunu Helsinki'de 87 kiloda elde etti.



Yaşar Doğu, ay-yıldızlı mayoyla yaptığı 47 güreş müsabakasının yalnızca birini kaybederken, galip geldiği 46 karşılaşmanın 33'ünü tuşla kazandı.



Öğrencileri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı



Kariyerinde birer olimpiyat ve dünya ile üç Avrupa şampiyonluğu bulunan Yaşar Doğu, sporculuk hayatından sonra da minderden kopmayarak Türk güreşine antrenör olarak hizmet etmeye devam etti.



Köy köy dolaşıp yetenekli gençleri keşfeden Doğu, öğrencileri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı. Örnek bir karaktere sahip Doğu, odun çuvallarını sırtında taşıdı, sobayı yakarak öğrencilerinin üşümemesini sağladı. Minderlerin söküğünü diken, öğrencilerine iş de bulan Doğu, karşılık beklemeden yaptıklarıyla artık Türk güreşinin babasıydı.



Doğu, takımıyla beraber İsveç'te bulunduğu sırada kalp krizi geçirdi. Doktorların dinlen tavsiyesine rağmen yurda döndükten sonra genç güreşçiler yetiştirmeye devam etti.



Yaşar Doğu, Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonucu 8 Ocak 1961'de vefat etti. Efsane güreşçinin kabri Ankara Cebeci Askeri Şehitliği'nde bulunuyor.



Ömrünü güreşe adayan Doğu'nun, Samsun'un Emirli Mahallesi'nde yaşadığı ev ise anı evi müzesi olarak ziyarete açık tutuluyor.



