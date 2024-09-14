Türk futbolunda 2024-25 sezonu "yaz transfer dönemi" sona erdi

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen 2024-25 sezonunun birinci transfer ve tescil dönemi gece yarısı itibarıyla kapandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk futbolunda 2024-25 sezonu 'yaz transfer dönemi' sona erdi
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14 Eylül 2024 00:23
Son güncelleme 14 Eylül 2024 00:40
Futbolda Türkiye için 2024-25 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi kapandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun aldığı kararla 24 Haziran'da başlayan ve 82 gün süren "yaz transfer dönemi" gece yarısı itibarıyla tamamlandı.

"Ara transfer" adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi, 13 Ocak 2025'te başlayıp 11 Şubat'ta sona erecek.

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