Türk düellosunun kazananı Arkas Spor!

Voleybol Erkekler CEV Kupası 16'lı finaller turu ilk maçında iki Türk ekibinin mücadelesinde Arkas Spor, Spor Toto'yu 3-2 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk düellosunun kazananı Arkas Spor!
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01 Aralık 2021 22:28
Voleybol Erkekler CEV Kupası 16'lı finaller turu ilk maçında iki Türk ekibinin mücadelesinde Arkas Spor, Spor Toto ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı Arkas Spor 3-2 kazandı.

Karşılaşmanın rövanşı 8 Aralık Çarşamba günü Ankara'da oynanacak.

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Gernot Schirmbacher (Avusturya), Darko Savic (Sırbistan)

Arkas Spor: Mustafa Cengiz, Ulaş Kıyak, Hoag, McDonnell, Candido, Efe Mandıracı (Caner Dengin, Burak Çevik, Enis Ali Ay, Mirza Lagumdzija, Batuhan Avcı, Halit Kurtuluş, Bertuğ Öndeş)

Spor Toto: Buchegger, Oğuzhan Doğruluk, Mert Matic, Shoji, Sharifi, Sercan Yüksel Bidak (Ramazan Serkan Kılıç, Muhammed Aray, Burak Güngör, Doğan Karakoç, Çağatay Durmaz, Ali Deniz Yılmaz)

Setler: 25-21, 25-22, 21-25, 17-25, 15-7

Süre: 126 dakika (29, 30, 28, 23, 16)


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