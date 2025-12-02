02 Aralık
Mus Spor-Konyaspor
0-019'
02 Aralık
Keçiörengücü-Kayserispor
15:30
02 Aralık
Rizespor-Pendikspor
18:00
02 Aralık
Sakaryaspor-Gençlerbirliği
20:30
02 Aralık
Fulham-M.City
22:30
02 Aralık
Bournemouth-Everton
22:30
02 Aralık
Newcastle-Tottenham
23:15
02 Aralık
Numancia-Mallorca
21:00
02 Aralık
Ebro-Osasuna
21:00
02 Aralık
Navalcarnero-Getafe
23:00
02 Aralık
Ajax-FC Groningen
0-0ERT
02 Aralık
Juventus-Udinese
23:00
02 Aralık
Hertha Berlin-Kaiserslautern
20:00
02 Aralık
Mönchengladbach-St. Pauli
20:00
02 Aralık
RB Leipzig-Magdeburg
23:00
02 Aralık
B. Dortmund-Leverkusen
23:00

Türk boksunda zirve için altyapı hamlesi

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, altyapıya yatırım yaparak olimpiyatlarda altın madalya hedeflediklerini ve Türk boksunu geliştirmek için tüm hazırlıkları sürdürdüklerini açıkladı.

calendar 02 Aralık 2025 12:11
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türk boksunda zirve için altyapı hamlesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, olimpiyatlarda başarılı sonuçlar alabilmek için altyapıya çok daha fazla yatırım yaptıklarını belirtti.

Macaristan'da düzenlenen, 23 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda derece elde eden sporcularla Trabzon'a gelen Hekimoğlu, AA muhabirine, 11 aydır görevde olduklarını ve başarılı sonuçlar almaya devam ettiklerini ifade etti.

Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya hedefi koyduklarını ifade eden Hekimoğlu, "Orada İnşallah altın madalya almak istiyoruz. 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyonluğu aldık. Şimdi Avrupa şampiyonu olduk. Ülkemizi gururlandırdık. Bunlar fragmandı, gerçekleri yakında gelecek." dedi.


Hekimoğlu, altyapıdaki sporcuların gelişimine önem verdiklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üst miniklerde çok başarılı olduk, Avrupa şampiyonu çıkarttık. Oraya daha fazla önem veriyorum. Neticede olimpiyatın aynası buradan başlıyor. Alt minik, üst minik, genç ve büyük. O yüzden buraya daha fazla yatırım yapıyoruz. Yani büyükler zaten belli bir yere gelmişler. O çocuklar da bu başarıları gördükçe hevesleniyorlar ve boksa daha fazla değer veriyorlar. Türk insanı bunu başaracak güçte her zaman diyorum. Türk insanı her zaman olimpik başarılarda olacaktır."

- "Türk boksunu geliştirebilmek için her şeyi yapacağız"

2026 Avrupa ve Dünya şampiyonalarına da iyi şekilde hazırlandıklarını aktaran Hekimoğlu, "İkili kamplar yapacağız, turnuvalara gideceğiz. Türk boksunu geliştirebilmek için her şeyi yapacağız. İlk hedefimiz 2026. Orada da inşallah çok başarılı olup, bayrağımızı göndere çekmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Avrupa 23 Yaş Altı Boks Şampiyonası'nda takım olarak 50 ülke arasından şampiyonlukla ayrıldıklarını hatırlatan Hekimoğlu, "Bu bizim için çok değerli. Trabzonlu evlatlarımızın madalya almaları ekstra çok güzel oldu. Çocuklarıma başarılar diliyorum. Onlar daha da iyi yerlere gelecekler İnşallah." diye konuştu.

Hekimoğlu, Yıldız Kadınlar Boks Milli Takımı'nın Trabzon'da kampta olduğunu kaydetti.

 
 
