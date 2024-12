Türk basketbolunun kalesi: Basketbol Gelişim Merkezi

Basketbol Gelişim Merkezi (BGM), yıldızların yetişmesine olanak sağlama ve uluslararası alandaki başarılara yenilerini ekleme hedefiyle Türk basketbolunun yeni kalesi olma niteliği taşıyor.



Geçmiş yıllarda Abdi İpekçi Spor Salonu, Caferağa Spor Salonu, Ayhan Şahenk Spor Salonu, Sinan Erdem Spor Salonu, Servet Tazegül Spor Salonu, Volkswagen Arena ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda çok sayıda uluslararası başarıya şahit olan sporseverler, basketbol coşkusunu BGM tribünlerinde yaşamaya devam edecek.



Basketbolseverler, milli takım ve kulüp düzeyinde uluslararası alandaki başarılarına yenilerini eklemeyi hedefleyen Türk basketbolunun yeni zaferlerine BGM'de tanık olacak.



BGM, "12 Dev Adam" ve "Potanın Perileri" için yeni yıldızların yetişmesine de olanak sağlayacak.



Türkoğlu: "Eşi benzeri olmayan bir tesis"



Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, BGM'yi Türk basketboluna kazandırdıkları için mutlu olduklarını kaydederek "Bana göre eşi benzeri olmayan bir tesis yarattığımızı, Türk basketboluna kazandırdığımızı düşünüyoruz. Burada başta Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, daha sonra bu süreçte bize destek olan tüm bakanlarımıza huzurlarınızda tekrar teşekkür etmek istiyoruz. Basketbolumuza uzun yıllar hizmet edecek olması, buradan başta kulüplerimizin yararlanması, daha sonra milli takımımızın da yararlanacak olması önemli. Diğer yaşam alanlarıyla artık burası İstanbul ve Türkiye'nin basketbol merkezi olacak. Avrupa'dan da şu an bile bize gelen istek ve talepler doğrultusunda buradan yararlanmak isteyecek farklı takımlar, organizasyonlar da olacaktır." ifadelerini kullandı.



BGM'nin Türk basketbolunun geleceğine yön verecek bir proje olmasını amaçladıklarını aktaran Türkoğlu, "Şu an bulunduğumuz salon, milli takımlarımıza hizmet edecek. 10 bin kişilik salon, şu an hem Anadolu Efes hem de Galatasaray'a hizmet ediyor. Onun yanında da üç tane altyapı salonu var. Hem İstanbul'daki altyapı organizasyonları hem de yıl içerisinde kulüplerimizin kullanacağı bir tesis olarak baktığınız zaman, ileriye dönük insanların bu tesisten antrenman anlamında daha fazla yararlanacak olması gerçekten heyecanlandırıyor." diyerek sözlerini tamamladı.



Erdenay: "Türk basketbolu için Avrupa ve dünyada eşi bulunmayan bir tesis"



TBF Başkan Vekili Harun Erdenay, başkanı Hidayet Türkoğlu'nun BGM'nin yapımında çok emeği olduğunu belirterek, "Böyle bir tesisi basketbola kazandırdığı için kendisine teşekkür ediyorum. Amerika ve Avrupa'da birçok yer gezdim fakat bir örneğine rastlanmayacak derecede güzel bir tesis. Şu anda milli takımlar antrenman salonunda bulunuyoruz. Bir yanımızda 10 bin kişilik maç salonumuz var. Onun yanında da üç tane altyapı salonu var. Oteli, okulu, ofisleri ve sosyal alanlarıyla gerçekten Türk basketbolu için Avrupa ve dünyada eşi bulunmayan bir tesis." diye konuştu.



Gelecek yıllarda tesisin Türk basketboluna sağladığı faydaları göreceklerini dile getiren Erdenay, "Sanıyorum bu sene altyapı salonlarımızda 4-5 bine yakın maç oynanacak. Gençlerimiz bu güzel salon ve tesislerde maçlarını oynayacak. Belki bu sayı önümüzdeki sene 8 bin maça kadar çıkacak. A milli takımların yanı sıra, kulüp takımlarımız Anadolu Efes ve Galatasaray, şu anda hem lig hem de Avrupa kupası maçlarında kullanıyor. Basketbolun yaşayacağı bir tesis olacak." şeklinde görüş belirtti.



Beşok: "Burada yetişen çocukların çok büyük başarılar yakalayacağına inanıyorum"



Tesisin sahip olduğu imkanlara dikkati çeken TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, "10 bin kişilik salon, milli takımlar salonu, üç tane altyapı maçlarının oynanabileceği, idman yapılabilecek salon, otel, alışveriş merkezi... Maçlar oynanmaya başladı ama oturması için bir süreç lazım. Burası aynı Abdi İpekçi'nin devamı gibi, basketbolun mabedi. Daha da işlevsel hale geldi. Gelecek yıllarda çok anlamlı olacağına inanıyorum. Burada yetişen çocukların, basketbol oynayan gençlerimizin, ileride çok büyük başarılar yakalayacağına inanıyorum. Biz de bununla Hidayet Başkan'ımız sayesinde ekip olarak gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



BGM'nin günümüz gereksinimlerini karşıladığını aktaran Beşok, "Biz de eski ismiyle Abdi İpekçi Spor Salonu'nda büyüdük. Orası gerçekten bizim çocukluğumuzun mabediydi ama tabii zamanla hem teknolojinin gerisinde kaldı hem de bazı problemleri vardı. Deprem yönetmeliğine uygun değildi. Tadilatları ciddi masraftı. O yüzden başkanımız böyle bir projeyi çizdirip devlet büyüklerimizden onay aldıktan sonra gerçekten müthiş bir tesis ortaya çıkardı. Bizim ikinci dönemimiz bittikten sonra hep o söylemlerde bulunuyorduk. Basketbolun ülkemize, gençlerimize bir tesis bırakması gerektiğini söylüyorduk. Şimdi böyle bir tesisimiz var." yorumunu yaptı.



Spor muhabirleri BGM'yi değerlendirdi



Spor muhabirleri, Türk basketbolunun değerli bir tesis kazandığı görüşünde birleşerek BGM'nin medya mensupları, taraftarlar ve sporcular açısından sunduğu imkanları değerlendirdi.



A Spor muhabiri Engin Can Çelik, BGM ile başarılı bir tesis ortaya çıktığını belirterek, "Medya çalışma alanı, toplantı salonları, basın tribünüyle verimli olduğunu söyleyebilirim. Taraftar açısından da çok kompakt bir saha. 10 bin kişilik bir salondan bahsediyoruz. Bin kişilik bir antrenman salonu, 500'er kişilik üç spor salonu var. Bence gayet başarılı. Hem biz medya mensuplarının çalışması hem de taraftarlar açısından gayet güzel bir spor salonu olduğunu ifade edebilirim." şeklinde konuştu.



BGM'nin çok geniş bir kompleks olduğunu aktaran HT Spor muhabiri Uğur Yapıcı, "Abdi İpekçi ruhunun olduğu bir kompleksin üzerine modern, ihtiyaçlara cevap verebilecek bir tesisin olması çok değerli. Ruhu olan bir şeyin üzerine başka bir şey inşa etmek istediğiniz zaman, soru işaretleri de artıyordu ama burada bütün ihtiyaçlara cevap verecek bir tesis kurdular. Çok kısa zaman içerisinde bu soru işaretleri, hem biz basın mensupları hem taraftarlar hem de sporcular tarafında dağıldı. Burada 10 bin kişilik bir tribün var. Anadolu Efes, Galatasaray ve milli takım maçlarının oynandığı bir basketbol evi olduğunu ifade etmekte fayda var. Federasyonun yaşam alanı da oldukça değerli." ifadelerini kullandı.



Sözcü gazetesi muhabiri Cenk Çınar ise Türk basketboluna güzel bir tesis kazandırıldığını kaydederek "Hem ulaşım anlamında rahat hem de kompakt bir tesis olduğunu görmekteyiz. Ulaşımın kolay olması, hem biz basın mensupları hem de gelen taraftarlar açısından büyük kolaylık sağlıyor. Sinan Erdem Spor Salonu ile kıyasladığımızda biraz küçük görünebilir ama içine girdiğimiz zaman o ferahlığı hepimiz görebiliyoruz. Sadece ana salon değil, diğer basketbol şubelerinin antrenman sahası da çok kaliteli. Ana saha kalitesinde yapılmış. Emeği geçenlere buradan teşekkür ederiz. Umarım bu salonda altyapıdan iyi oyuncular çıkar." yorumunu yaptı.



5 ayrı salon bulunuyor



Türk basketbolunun yeni evi BGM'de 5 ayrı salon yer alıyor.



Tesisin 70 bin metrekarelik alanında bir adet 10 bin kişi seyirci kapasiteli ana salon, bir adet bin kişi seyirci kapasiteli A milli takımlar antrenman sahası, altyapı takımlarının kullanacağı 3 adet 500'er kişi kapasiteli salon, basketbol lisesi, kardiyo-fitness salonu, takımların kullanabileceği kamp merkezi ile otel, 3x3 basketbol sahası, konser-etkinlik alanı, yeme-içme ve sosyal alanlar bulunuyor.



Çevre dostu tesis



Dünya çapında sayılı basketbol üslerinden biri olmaya aday BGM, 15 bin metrekarelik yeşil alan barındırıyor. BGM, güneş panellerinden enerji üretme teknolojisiyle de çevre dostu bir tesis olma özelliği taşıyor.



Resmi açılışı 29 Eylül'de yapıldı



BGM'nin resmi açılışı, 29 Eylül'de Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesiyle yapıldı.



Salondaki ilk milli heyecan, 7 Kasım'da A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda

Romanya'yı ağırladığı maçla yaşandı.



A Milli Erkek Basketbol Takımı ise BGM'deki ilk sınavını, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki üçüncü maçında Macaristan karşısında verdi.



Ayrıca BGM, Anadolu Efes ile Galatasaray'ın lig ve Avrupa'daki maçlarına da ev sahipliği yapıyor.