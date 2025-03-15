Tuncay Şanlı'nın Çorum FK ile ikinci sınavı!

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında pazar günü sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Çorum Şehir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte tedavilerine devam edilen Geraldo ve Ahmethan Köse, Ankara Keçiörengücü maçında forma giyemeyecek.
Lig'de aynı puana sahip iki takımdan 9 averaja sahip Keçiörengücü 9'uncu, 6 averaja sahip Çorum FK ise 10'uncu sırada bulunuyor.
Çorum Şehir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte tedavilerine devam edilen Geraldo ve Ahmethan Köse, Ankara Keçiörengücü maçında forma giyemeyecek.
Lig'de aynı puana sahip iki takımdan 9 averaja sahip Keçiörengücü 9'uncu, 6 averaja sahip Çorum FK ise 10'uncu sırada bulunuyor.