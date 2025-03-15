Tuncay Şanlı'nın Çorum FK ile ikinci sınavı!

Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de pazar günü Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tuncay Şanlı'nın Çorum FK ile ikinci sınavı!
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15 Mart 2025 14:46
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında pazar günü sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak.

Çorum Şehir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekipte tedavilerine devam edilen Geraldo ve Ahmethan Köse, Ankara Keçiörengücü maçında forma giyemeyecek.

Lig'de aynı puana sahip iki takımdan 9 averaja sahip Keçiörengücü 9'uncu, 6 averaja sahip Çorum FK ise 10'uncu sırada bulunuyor.

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