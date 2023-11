Teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde son 6 haftadır mağlubiyet yüzü görmeyen Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor, hem mücadeleci hem de keyif veren futbolla yakaladığı ivmeyi sürdürerek şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.



Lige istediği gibi başlayamayan Sakarya temsilcisi; 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi sonucunda topladığı 5 puanla ilk 4 haftayı 10. sırada tamamladı.



Sakaryaspor, ligin 5'inci haftasında teknik direktör değişikliğine giderek Taner Taşkın'ın yerine takımın başına Tuncay Şanlı'yı getirdi. Şanlı yönetiminde ilk maçında evinde Bodrumspor'a 2-0 ve ardından deplasmanda Ahlatcı Çorum FK'ye 1-0 mağlup olan Sakaryaspor, ligin 6. haftasını 14. sırada kapadı.



Evinde lider Eyüpspor'u 2-0 yenerek yenilmezlik serisi başlatan yeşil-siyahlı ekip, sonrasında oynadığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.



Sakaryaspor, Şanlı yönetiminde sahaya çıktığı 8 maçta 4 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi sonucu puanını 19'a yükselterek, ligin 12. haftasını 7. sırada tamamladı.



Yeşil siyahlılar, 13. haftada evinde ağırlayacağı Erzurumspor FK'yi yenerek çıkışını sürdürmeye çalışacak.



"KAZANMA ALIŞKANLIĞINI SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ"



Teknik direktör Şanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın başına geldiklerinde hem bireysel hem de takım olarak öz güvene ihtiyaçlarının bulunduğunu ve bunun üzerine çalıştıklarını söyledi.



Futbolcuları psikolojik olarak hazırlamaya çalıştıklarını ve oyuncuların da buna karşılık verdiğini dile getiren Şanlı, "Çorum maçını kaybettik ama çok şey kazanmıştık. Hem oyun hem fiziksel hem mental hem de bireysel olarak oyuncuların performansı orada bize ışık göstermişti. Ondan sonra da yakaladığımız ivme vardı." diye konuştu.



Şanlı, genel olarak maçların belirli bölümlerinde istediklerini oyuna yansıttıklarını, bu anlamda deplasmandaki Boluspor maçının buna iyi bir örnek olduğunu anlattı.



Söz konusu maçın özellikle ilk yarı ve ikinci devrenin ilk 10 dakikasında takımla konuştukları her şeyi net şekilde sahada uyguladıklarını aktaran Şanlı, "Hem geçiş hem pas oyununu hem takımın boyunu çok fazla uzatmadan mücadele gücü, coşkusu yüksek takım gördük ama golü yedikten sonraki o panikleme bize göre değildi açıkçası. Orada devreye oyuncularımızın girip, sorumluluk alıp oyunu tekrar lehimize çevirmemiz gerekiyordu, onu da geliştirmemiz gerekiyor. Bunun için de analizlerimizi, görüşmelerimizi yapacağız." şeklinde konuştu.



Şanlı, bireysel ve takım olarak oyuncuların isteklerini yerine getirmesinin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Kazanma alışkanlığını devam ettirmek istiyoruz. Her maçın önemi, hikayesi farklı oluyor. Biz bu doğrultuda, düşüncede aynı birliktelikle yolumuza devam edeceğiz." dedi.



"HEDEFİMİZ TEKRAR ŞAMPİYONLUK"



Ligdeki puanların birbirine çok yakın olduğuna dikkati çeken Şanlı, şöyle devam etti:



"Kazandığınızda kendinizi yukarıda buluyorsunuz ama kaybettiğinizde bir anda aşağıya doğru gidiyorsunuz. Hiç beklenmedik skorlar da çıkıyor. Kopmalar olabilir diye düşünüyorduk ama şu anda kopmalar yok. Yukarıda da lideri saymazsanız, şu anki durumda çok da puan farkı yok açıkçası. Hedefimiz her maçı kazanmak."



Sakaryaspor'un hedeflerine değinen Şanlı, "O tribünlerde bulunmuş biri olarak isteğimiz, hedefimiz her zaman başarı ve şampiyonluk tabii ki. Ben sonradan geldim ama başkanımızla, oyuncularımızla konuştuğumuz da hedefimiz tekrar şampiyon olmak. Biz yolumuza devam ediyoruz. Önümüze çıkan her maçta hem coşkulu hem mücadelesi yüksek hem de keyif veren futbol oynatmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



BEŞİKTAŞ MAÇI AÇIKLAMASI



Şanlı, Beşiktaş'ın onursal başkanı Süleyman Seba anısına, 19 Kasım Pazar günü saat 15.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda Beşiktaş ile hazırlık maçında karşı karşıya geleceklerini anımsatarak, "Hem benim hem ekibim hem takımımız hem de camia ve şehir adına çok değerli ve özel bir maç olacak. O yüzden herkesi maça bekliyoruz." ifadesini kullandı.





