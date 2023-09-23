Tugay Kerimoğlu: 'Sanchez'i Nelsson'a tercih ederim'

Tugay Kerimoğlu, TRT Spor'da, Baiakşehir-Galatasaray maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.
İşte Tugay Kerimoğlu'nun değerlendirmeleri:
"Şampiyonlar Ligi dönüş maçında Galatasaray çok rahat bir performans sergiledi. Sanchez'in yerden pas yapmak isteyen ayakları iyi ve hava toplarında da başarılı bir stoper olduğunu gördük. Rakibe fazlasıyla yakın oynamayı seven bir karakteri olduğunu da gördük. Torreira bugün sahada çok çalıştı ikinci toplarda ikili mücadelelerde rakibi rahat bırakmadı. Galatasaray'da işlerin bugün itibariyle iyi gittiğini gördük. Tete'nin de daha hareketli bir şekilde oyun içerisinde olduğunu gördük. Nelsson yerine Sanhcez'i tercih ederim bana daha çok güven veriyor. Rakibi boğmasının yanı sıra ayağı da pas oyununda ekstra katkı sağlıyor. Başakşehir'in bu kadar baskıyı arttırmasının sebebi Hakim Ziyech'in bir süre sonra rakibi kovalamayı bırakmasından kaynaklanıyor. Barış'ın performansından memnun olmayıp Kerem Aktürkoğlu'nu oyuna sokmak akıllıcaydı. Kerem'in yedekte durmasının sebebi oyuncuya olan tepkilerden dolayı değil kesinlikle rotasyon olarak düşünüyorum. Icardi'nin bugün Kerem Aktürkoğlu'nu aradığını gördük."
İşte Tugay Kerimoğlu'nun değerlendirmeleri:
"Şampiyonlar Ligi dönüş maçında Galatasaray çok rahat bir performans sergiledi. Sanchez'in yerden pas yapmak isteyen ayakları iyi ve hava toplarında da başarılı bir stoper olduğunu gördük. Rakibe fazlasıyla yakın oynamayı seven bir karakteri olduğunu da gördük. Torreira bugün sahada çok çalıştı ikinci toplarda ikili mücadelelerde rakibi rahat bırakmadı. Galatasaray'da işlerin bugün itibariyle iyi gittiğini gördük. Tete'nin de daha hareketli bir şekilde oyun içerisinde olduğunu gördük. Nelsson yerine Sanhcez'i tercih ederim bana daha çok güven veriyor. Rakibi boğmasının yanı sıra ayağı da pas oyununda ekstra katkı sağlıyor. Başakşehir'in bu kadar baskıyı arttırmasının sebebi Hakim Ziyech'in bir süre sonra rakibi kovalamayı bırakmasından kaynaklanıyor. Barış'ın performansından memnun olmayıp Kerem Aktürkoğlu'nu oyuna sokmak akıllıcaydı. Kerem'in yedekte durmasının sebebi oyuncuya olan tepkilerden dolayı değil kesinlikle rotasyon olarak düşünüyorum. Icardi'nin bugün Kerem Aktürkoğlu'nu aradığını gördük."