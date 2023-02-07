TSYD'den depremzedeler için yardım kampanyası

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, bölgeye yardım kolileri göndereceğini duyurdu.



TSYD'den yapılan açıklamada, kampanyanın KTSYD (Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği) ile ortaklaşa yapılacağı belirtildi.



Yardım elini uzatmak isteyen üyelerin, kolileri 13 Şubat Pazartesi gününe kadar Levent'teki tesislere ulaştırması gerektiği ifade edildi.



Kadın hijyen kiti, bebek maması, çocuk bezi, powerbank ve battaniye ile yeni olması şartıyla kışlık bot ve kapuşonlu polarlardan oluşacak yardım kolilerinin, belediyeler aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı aktarıldı.





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