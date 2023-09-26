TSYD 9. voleybol turnuvası 4-6 Ekim'de

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek voleybol turnuvası Efeler Ligi'nden 4 ekibin katılımıyla 4-6 Ekim'de oynanacak



Alsancak Mustafa Denizli Stadı TSYD Basın Alanında gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, özellikle kadın voleybolunda başarıların daha da artmasıyla voleybola ilginin yükseldiğini söyledi. Yaz döneminde şampiyonlukların ardından Kadın Milli Takımı'nın son olarak olimpiyat vizesi aldığını hatırlatan Okumuş, şöyle konuştu:



"Türkiye Voleybol Federasyonunun 'biz voleybol ülkesiyiz' diye bir sloganı var. Ben de İzmir'in voleybol kenti olduğunu düşünüyorum. TSYD olarak 9 yıl önce başlattığımız ve geleneksel olma noktasına gelen turnuvayı devam ettirmek için çaba gösteriyoruz. Bu süreçte bütün organizasyonu düzenleyen asbaşkanımız Gökhan Özyurtlu ve ev sahibi konumundaki Arkas Spor'un katkısı çok fazla."



TSYD İzmir Şube Asbaşkanı Gökhan Özyurtlu da Atatürk Voleybol Salonu'nda 4 Ekim Çarşamba günü başlayacak turnuvaya Efeler Ligi temsilcileri Arkas Spor, Alanya Belediyespor, Bigadiç Belediyespor ve Cizre Belediyespor'un katılacağını söyledi.



Turnuvada her gün ikişer maçın saat 14.00 ve 16.30'da oynanacağını aktaran Özyurtlu, "Takımlara başarılar diliyorum. Ücretsiz turnuvamızda tüm voleybolseverlerimizi görmek istiyoruz." dedi.



Toplantıya Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Alsaç, Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Birimi Şube Müdürü Enver Yılmaz ve Türkiye Voleybol Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Hakan Gürsu ve Arkas Spor Menajeri Mustafa Turan da katıldı.



Turnuva maç programı



Lig usulü olarak oynanacak ve 4 Ekim Çarşamba günü başlayıp 6 Ekim Cuma günü tamamlanacak turnuvanın maç programı şöyle:



4 Ekim Çarşamba



14.00 Arkas Spor-Cizre Belediyespor



16.30 Alanya Belediyespor-Bigadiç Belediyespor



5 Ekim Perşembe



14.00 Arkas Spor-Alanya Belediyespor



16.30 Cizre Belediyespor-Bigadiç Belediyespor



6 Ekim Cuma



14.00 Alanya Belediyespor-Cizre Belediyespor



16.30 Bigadiç Belediyespor-Arkas Spor



