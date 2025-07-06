Trossard, Fenerbahçe'ye göz kırptı: Menajerini değiştirdi!

Fenerbahçe, Arsenal'in 30 yaşındaki Belçikalı sol kanat oyuncusu Leandro Trossard ile ilgileniyor.
Arsenal ile sözleşmesinin bitimine bir yıl kala Belçikalı oyuncu mali açıdan tatmin edici bir transfer hedefliyor ve teklifleri değerlendiriyor.
Teknik Direktör Mikel Arteta, Trossard'ı takımda tutmak istiyordu.
MENAJERİNİ DEĞİŞTİRDİ!
Menajeri Dirk Hebel de Fenerbahçe'ye gelmesine sıcak bakmıyordu. Ama Leandro Trossard, bu aşamada kritik bir hamle yaptı ve menajerini değiştirip, Türk futbol piyasasında aktif olan DW Sports Management'a geçti.
HEMEN 3 YILLIK SÖZLEŞME HAZIR
Sarı-lacivertli yönetimin 3 yıllık sözleşme karşılığında tecrübeli yıldızın ücret beklentisini karşılamaya hazır olduğu belirtildi.
15 MİLYON EURO ÖNERİLDİ!
Yönetim, bir yıllık sözleşmesi kalan Trossard için Arsenal'e 15 milyon Euro bonservis bedeli önerdi.
PERFORMANSI
30 yaşındaki oyuncu Arsenal ile geçen sezon 56 maçta forma giydi, 10 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Belçika Milli Takımı'nda da 45 maçta 10 gol attı. İki ayağını da kullanıyor olması, Tadic'i hatırlatıyor.
Arsenal ile sözleşmesinin bitimine bir yıl kala Belçikalı oyuncu mali açıdan tatmin edici bir transfer hedefliyor ve teklifleri değerlendiriyor.
Teknik Direktör Mikel Arteta, Trossard'ı takımda tutmak istiyordu.
MENAJERİNİ DEĞİŞTİRDİ!
Menajeri Dirk Hebel de Fenerbahçe'ye gelmesine sıcak bakmıyordu. Ama Leandro Trossard, bu aşamada kritik bir hamle yaptı ve menajerini değiştirip, Türk futbol piyasasında aktif olan DW Sports Management'a geçti.
HEMEN 3 YILLIK SÖZLEŞME HAZIR
Sarı-lacivertli yönetimin 3 yıllık sözleşme karşılığında tecrübeli yıldızın ücret beklentisini karşılamaya hazır olduğu belirtildi.
15 MİLYON EURO ÖNERİLDİ!
Yönetim, bir yıllık sözleşmesi kalan Trossard için Arsenal'e 15 milyon Euro bonservis bedeli önerdi.
PERFORMANSI
30 yaşındaki oyuncu Arsenal ile geçen sezon 56 maçta forma giydi, 10 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Belçika Milli Takımı'nda da 45 maçta 10 gol attı. İki ayağını da kullanıyor olması, Tadic'i hatırlatıyor.