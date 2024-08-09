Trezeguet salladı ama yıkamadı

Trabzonspor'da Ruzomberok ile oynanan ikinci maçta net fırsatları kaçıran ve dünkü maça yedek başlayan Trezeguet, 60. dakikada oyuna girdi. Mısırlı yıldız, 3 kez gole çok yaklaştı fakat meşin yuvarlığı bir türlü ağlarla buluşturamadı.
Trezeguet maça dahil olduktan sonra Trabzonspor ön tarafta daha yaratıcı gözükmesine rağmen golü bulamadı. Nwakaeme ise 60'tan sonra önce forvete geçti, devamında ise forvet arkası pozisyonunda oynadı.
Maç sonrası konuşan Trezeguet, "Yenilmeyi hak etmedik ancak daha bitmedi. Avusturya'da haftaya kazanıp, turu geçecek gücümüz var" dedi.
Trezeguet maça dahil olduktan sonra Trabzonspor ön tarafta daha yaratıcı gözükmesine rağmen golü bulamadı. Nwakaeme ise 60'tan sonra önce forvete geçti, devamında ise forvet arkası pozisyonunda oynadı.
Maç sonrası konuşan Trezeguet, "Yenilmeyi hak etmedik ancak daha bitmedi. Avusturya'da haftaya kazanıp, turu geçecek gücümüz var" dedi.
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