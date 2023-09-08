New Orleans Pelicans'ın forveti Trey Murphy III'ün, menisküs yırtığı için ameliyat olduğu ve 10-12 hafta parkelerden uzak kalacağı bildirildi.
Menisektomi operasyonu geçiren ve sol dizine biyolojik enjeksiyon yapılan Murphy III'nin, iyileşme yolunda ilerlediği ve yaklaşık 10-12 hafta içinde basketbol faaliyetlerine dönmesinin beklendiği açıklandı.
Murphy III, geçtiğimiz sezonu verimli geçirmiş ve maç başına 31 dakikada 14.5 sayı, 3.6 ribaund ve 1.4 asist ortalamaları yakalamıştı.
Menisektomi operasyonu geçiren ve sol dizine biyolojik enjeksiyon yapılan Murphy III'nin, iyileşme yolunda ilerlediği ve yaklaşık 10-12 hafta içinde basketbol faaliyetlerine dönmesinin beklendiği açıklandı.
Murphy III, geçtiğimiz sezonu verimli geçirmiş ve maç başına 31 dakikada 14.5 sayı, 3.6 ribaund ve 1.4 asist ortalamaları yakalamıştı.