Trey Murphy III, 10-12 hafta yok

New Orleans Pelicans'ın forveti Trey Murphy III'ün, menisküs yırtığı için ameliyat olduğu ve 10-12 hafta parkelerden uzak kalacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Trey Murphy III, 10-12 hafta yok
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08 Eylül 2023 11:32
New Orleans Pelicans'ın forveti Trey Murphy III'ün, menisküs yırtığı için ameliyat olduğu ve 10-12 hafta parkelerden uzak kalacağı bildirildi.

Menisektomi operasyonu geçiren ve sol dizine biyolojik enjeksiyon yapılan Murphy III'nin, iyileşme yolunda ilerlediği ve yaklaşık 10-12 hafta içinde basketbol faaliyetlerine dönmesinin beklendiği açıklandı.

Murphy III, geçtiğimiz sezonu verimli geçirmiş ve maç başına 31 dakikada 14.5 sayı, 3.6 ribaund ve 1.4 asist ortalamaları yakalamıştı.

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