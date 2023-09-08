New Orleans Pelicans'ın forveti Trey Murphy III'ün, menisküs yırtığı için ameliyat olduğu ve 10-12 hafta parkelerden uzak kalacağı bildirildi.



Menisektomi operasyonu geçiren ve sol dizine biyolojik enjeksiyon yapılan Murphy III'nin, iyileşme yolunda ilerlediği ve yaklaşık 10-12 hafta içinde basketbol faaliyetlerine dönmesinin beklendiği açıklandı.



Murphy III, geçtiğimiz sezonu verimli geçirmiş ve maç başına 31 dakikada 14.5 sayı, 3.6 ribaund ve 1.4 asist ortalamaları yakalamıştı.



