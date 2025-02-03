Trendyol 1. Lig'de oluşan puan durumu

Haftanın kapanış maçında Esenler Erokspor, sahasında Geosis Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor, deplasmanda Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldı. Solwie Energy Fatih Karagümrük de konuk olduğu Manisa FK ile 2-2 berabere kalarak zirve takibine devam etti.
Haftanın sonuçları
Ligde 22. haftada oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Ahlatcı Çorum FK-Teksüt Bandırmaspor: 4-0
Erzurumspor FK-Kocaelispor: 1-1
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Yeni Malatyaspor: 7-0
Gençlerbirliği-Alagöz Holding Iğdır FK: 2-0
Siltaş Yapı Pendikspor-Adanaspor: 1-0
Central Hospital Ümraniyespor-MKE Ankaragücü: 2-1
Şanlıurfaspor-Uğur Okulları İstanbulspor: 1-0
Manisa FK-Solwie Energy Fatih Karagümrük: 2-2
Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor: 2-2
Esenler Erokspor-Boluspor: 1-1
Puan durumu
Ligde tamamlanan haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
Not: Yeni Malatyaspor'un 21 puanı silinmiştir.
Gelecek haftanın programı
Ligde 23. haftanın programı şöyle:
7 Şubat Cuma:
20.00 Gençlerbirliği-Esenler Erokspor (Eryaman)
8 Şubat Cumartesi:
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Siltaş Yapı Pendikspor (Iğdır Şehir)
13.30 Yeni Malatyaspor-Erzurumspor (Yeni Malatya)
16.00 Adanaspor-Manisa FK (Yeni Adana)
16.00 Sakaryaspor-Ahlatcı Çorum FK (Yeni Sakarya Atatürk)
19.00 Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler (Yıldız Entegre Kocaeli)
9 Şubat Pazar:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Şanlıurfaspor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Geosis Boluspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)
16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Central Hospital Ümraniyespor (Atatürk Olimpiyat)
Şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor, deplasmanda Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldı. Solwie Energy Fatih Karagümrük de konuk olduğu Manisa FK ile 2-2 berabere kalarak zirve takibine devam etti.
Haftanın sonuçları
Ligde 22. haftada oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Ahlatcı Çorum FK-Teksüt Bandırmaspor: 4-0
Erzurumspor FK-Kocaelispor: 1-1
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Yeni Malatyaspor: 7-0
Gençlerbirliği-Alagöz Holding Iğdır FK: 2-0
Siltaş Yapı Pendikspor-Adanaspor: 1-0
Central Hospital Ümraniyespor-MKE Ankaragücü: 2-1
Şanlıurfaspor-Uğur Okulları İstanbulspor: 1-0
Manisa FK-Solwie Energy Fatih Karagümrük: 2-2
Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor: 2-2
Esenler Erokspor-Boluspor: 1-1
Puan durumu
Ligde tamamlanan haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KOCAELİSPOR
|22
|14
|3
|5
|35
|20
|15
|45
|2.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK
|22
|11
|6
|5
|38
|22
|16
|39
|3.ERZURUMSPOR FK
|22
|11
|4
|7
|27
|17
|10
|37
|4.GENÇLERBİRLİĞİ
|22
|10
|6
|6
|25
|19
|6
|36
|5.AHLATCI ÇORUM FK
|22
|9
|8
|5
|29
|20
|9
|35
|6.TEKSÜT BANDIRMASPOR
|22
|9
|7
|6
|29
|27
|2
|34
|7.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|22
|9
|6
|7
|34
|25
|9
|33
|8.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR
|22
|10
|3
|9
|34
|25
|9
|33
|9.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR
|22
|9
|6
|7
|29
|25
|4
|33
|10.GEOSİS BOLUSPOR
|22
|9
|5
|8
|31
|27
|4
|32
|11.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR
|22
|9
|5
|8
|32
|30
|2
|32
|12.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|22
|7
|10
|5
|23
|21
|2
|31
|13.MKE ANKARAGÜCÜ
|22
|9
|3
|10
|28
|23
|5
|30
|14.ESENLER EROKSPOR
|22
|8
|6
|8
|28
|27
|1
|30
|15.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|22
|9
|3
|10
|28
|30
|-2
|30
|16.ŞANLIURFASPOR
|22
|8
|4
|10
|27
|29
|-2
|28
|17.SAKARYASPOR
|22
|6
|9
|7
|27
|31
|-4
|27
|18.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|22
|7
|5
|10
|22
|25
|-3
|26
|19.ADANASPOR
|22
|3
|7
|12
|17
|38
|-21
|16
|20.YENİ MALATYASPOR
|22
|0
|0
|21
|10
|72
|-62
|-21
Gelecek haftanın programı
Ligde 23. haftanın programı şöyle:
7 Şubat Cuma:
20.00 Gençlerbirliği-Esenler Erokspor (Eryaman)
8 Şubat Cumartesi:
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Siltaş Yapı Pendikspor (Iğdır Şehir)
13.30 Yeni Malatyaspor-Erzurumspor (Yeni Malatya)
16.00 Adanaspor-Manisa FK (Yeni Adana)
16.00 Sakaryaspor-Ahlatcı Çorum FK (Yeni Sakarya Atatürk)
19.00 Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler (Yıldız Entegre Kocaeli)
9 Şubat Pazar:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Şanlıurfaspor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Geosis Boluspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)
16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Central Hospital Ümraniyespor (Atatürk Olimpiyat)