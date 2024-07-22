Trendyol 1. Lig'de fikstür 24 Temmuz'da çekilecek

Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonu fikstürü 24 Temmuz tarihinde çekilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trendyol 1. Lig'de fikstür 24 Temmuz'da çekilecek
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22 Temmuz 2024 14:59
Son güncelleme 22 Temmuz 2024 15:59
Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi, 24 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak.

Organizasyon, Trendyol 1. Lig kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapılacak.

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