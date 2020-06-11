TransAnatolia Rally Raid, 10. yılında yeni rotasıyla düzenlenecek

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Türkiye Motosiklet Federasyonu desteğiyle düzenlenen yarışın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl rotası değişti. İstanbul'da başlayacak zorlu yarış, Bolu'da Abant, Ankara'da Haymana ve Karaman'da Karadağ'a kadar devam edecek ve aynı rotadan dönüşle İstanbul Şile'de sona erecek.



TransAnatolia Genel Direktörü Burak Büyükpınar, yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle zorlu günlerden geçildiğini belirterek, "TransAnatolia salgın sürecinde gerçekleşecek uluslararası ilk spor organizasyonu olacak. Bunun için tüm önlemlerimizi aldık. Açıkladığımız ilk rotayı bu yıl gerçekleştiremeyeceğiz, çünkü alınan önlemler çerçevesinde kamp alanlarında ve otel konaklamalarında olağanüstü hijyen koşullarının sağlanması gerekiyor. İşte bu nedenle rotamızı kısaltmamız hem de aynı alanı iki kez kullanmamız gerekiyordu. Yeni rotamız İstanbul'dan başlayıp Karadağ'a kadar devam edecek ve dönüşte Şile'de son bulacak. Yeni rotamız 2 bin 300 kilometre olacak." ifadelerini kullandı.



Yurtdışındaki yarışların yapılamamış olması nedeniyle bu yıl TransAnatolia'ya yabancı katılımcı sayısında önemli bir artış beklediğini anlatan Büyükpınar, şunları kaydetti:



"10. yılımızda ve böyle olağanüstü günler yaşadığımız dönemde bizi çok mutlu eden yarışmacı kayıtlarımız var. Bunlardan bazı örnekler vermem gerekirse; motosiklet kategorisinde Dakar yarışçılarından Fransız Xavier de Soultrait, RedBull pilotu yine bir Fransız Chapelliere Camille, İngiliz Richard Kaye ve Stephen LLoyd, yine Dakar yarışçısı Fransız Adrien Van Beveren ve Yamaha pilotu İngiliz Nicholas Giles gibi çok iyi isimler kayıtlarını yaptırdı. Uluslararası uçuşların başlamasıyla birlikte kayıtlarda artış olacağını biliyoruz çünkü iletişimde olduğumuz çok sayıda yabancı sporcu var."



