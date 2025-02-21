Atlanta Hawks'ın yıldız oyuncusu Trae Young, takımının Orlando Magic'e 114-108 mağlup olduğu maçın ardından hakem yönetimi hakkında sert eleştirilerde bulundu.



Mücadelenin dördüncü çeyreğinde teknik faul alan Young, maç boyunca hakem kararlarının "tek taraflı" olduğunu düşündüğünü belirtti. Doğu Konferansı'nda playoff sıralaması için mücadele eden iki takımın karşı karşıya geldiği maçta Atlanta'nın aleyhine daha fazla düdük çalındığını vurguladı.



"Onlar bizden 10 fazla serbest atış kullandı" diyen Young, "Eğer ligdeki herhangi birine sorsanız, onların bizden daha fiziksel bir takım olduğunu söylerler. Ancak bizim de potaya gitme biçimimiz ortadaydı. Bazı oyuncular fauller çalınmadığında gülüyordu bile" ifadelerini kullandı.



Hawks, karşılaşmada 25 faulle cezalandırılırken, Magic 22 faul yaptı. Ancak Orlando, 38 kez serbest atış çizgisine gelirken Atlanta yalnızca 28 kez bu fırsatı buldu. Hawks'a üç, Magic'e ise bir teknik faul çalındı.



Özellikle dördüncü çeyreğin başlarında Hawks aleyhine verilen kararlar, Young ve bazı takım arkadaşlarının hakemlerle tartışmasına yol açtı. Maçı 38 sayı ve 5 asistle tamamlayan Young, bitime 10:59 kala faul kararı sonrası teknik faul aldı ve ardından bir dakika içinde iki faul daha yaptı.



"Tek isteğimiz, kişisel duygularını işlerine yansıtmayan ve oyuncuların olgunlaştığını anlayan hakemlerin olması" diyen Young, "Artık 19 yaşında değilim. Hakemlerle iletişim kurabiliyorum ve çoğu zaman buna olumlu yanıt alıyorum. Ancak bu akşam olduğu gibi bazı hakemler, olayları kişisel algılıyor ve verdikleri kararlarda bunu net şekilde görebiliyorsunuz" şeklinde konuştu.



