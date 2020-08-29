Trabzonspor'un yenileri sahaya çıkıyor

Bordo-mavililer yaptığı antrenmanların ardından kendini ilk kez Samsunspor karşısında deneyecek. Trabzonspor bugün 18.00'de bir diğer Karadeniz temsilcisiyle karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Eddie Newton takımının son halini gözlemleyecek, camianın gözü ise oynanacak futbol kadar yeni transferlerin üzerine olacak. Eddie Newton'ın bu mücadelede Brezilya'dan hazır gelen Flavio, sol bek Marlon, orta saha Anders Trondsen, forvet Stiven Plaza'yı sahaya sürecek.



GENÇLER DE ŞANS BULACAK



Eddie Newton, Samsunspor ile oynanacak karşılaşmada genç oyunculara da şans verecek. İngiliz çalıştırıcı burada gözüne takılan isimleri yorucu geçecek lig ve kupa maratonunda rotasyonun içine dahil edecek.







