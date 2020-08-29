Trabzonspor'un yenileri sahaya çıkıyor

Karadeniz Fırtına'sı bugün 18.00'de Samsunspor ile karşılaşacak. Derbiyi A SPOR yayınlayacak. Gözler yeni transferlerde olacak.

Trabzonspor'un yenileri sahaya çıkıyor
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29 Ağustos 2020 12:40
Bordo-mavililer yaptığı antrenmanların ardından kendini ilk kez Samsunspor karşısında deneyecek. Trabzonspor bugün 18.00'de bir diğer Karadeniz temsilcisiyle karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Eddie Newton takımının son halini gözlemleyecek, camianın gözü ise oynanacak futbol kadar yeni transferlerin üzerine olacak. Eddie Newton'ın bu mücadelede Brezilya'dan hazır gelen Flavio, sol bek Marlon, orta saha Anders Trondsen, forvet Stiven Plaza'yı sahaya sürecek.

GENÇLER DE ŞANS BULACAK

Eddie Newton, Samsunspor ile oynanacak karşılaşmada genç oyunculara da şans verecek. İngiliz çalıştırıcı burada gözüne takılan isimleri yorucu geçecek lig ve kupa maratonunda rotasyonun içine dahil edecek.

 

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