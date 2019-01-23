Trabzonspor'un 3 yılda 37 puanı böyle uçtu

Trabzonspor-Başakşehir maçı sonrası hakem Halil Umut Meler, Karadeniz ekibinin büyük tepkisini çekti.Hemen her takım zaman zaman hakem hatalarından yakınırken, Fotomaç, Trabzonspor'un son 3 yılda maruz kaldığı hakem hatalarını araştırdı. İşte derledikleri o haber...Akhisar maçını yöneten Alper Ulusoy, kaleci Lukac'ın Yusuf Erdoğan'ı ceza alanında indirmesine 'devam' dedi. Ahmet Cebe kendini atınca ise hatalı penaltıyı anında verdi.Galatasaray derbisinde Denayer'in ceza alanı içerisinde elle kestiği topta hakem Cüneyt Çakır penaltıyı es geçti.Konya maçında Süleyman Abay, Mustafa Yumlu'nun, Rangelov'a ceza sahası dışındaki müdahalesini içeri çekti ve penaltı verdi. Ardından Traore, 21 cm ofsayttan golü attı.Mersin'deki maç 0-0 devam ederken Carl Medjani'nin attığı nizami golü hakem Bülent Yıldırım, yardımcısı Asım Öz'ün de yönlendirmesiyle ofsayt gerekçesi ile geçersiz saydı. Ancak pozisyonda Medjani 11 santimetre gerideydi. Bu maç sonrası Trabzonspor cephesi yoğun şekilde tepki göstermişti.Gaziantepspor maçında Çağatay Şahan, Larsson ve Arokoyo'nun ceza alanında elle kestiği pozisyonlarda iki net penaltıyı vermedi. Ayrıca maçta kural hatası yapıldığı iddia edildi, uzun tartışmalar yaşandı.Çaykur Rizespor maçında hakem Ali Palabıyık, Fırtına'nın 3 çok net penaltısını vermedi. Rizeli Kweuke'nin 30 ve 32'de, Robin Yalçın'ın da 34. dakikada ceza alanında elle oynamalarına penaltı vermedi, Trabzonspor'u yaktı.Tanju Kayhan'ın maçın son anlarında Dame N'Doye'nin kasığına ve karnına doğru ayağının tabanıyla yaptığı sert faul, hakem Hüseyin Göçek tarafından sarı kartla geçiştirildi. Yine aynı maçta Rodallega'nın ceza sahası içerisinde Kosanovic tarafından yere düşürüldüğü pozisyonda penaltı es geçildi. Yine Çek sol bek Novak'ın düşürülmesini görmedi ve ikinci penaltıyı vermedi.Fernandao'nun orta sahada Abdülkadir Ömür'e attığı sert tekme büyük bir hata ile sarı kart olarak değerlendirildi. Trabzonsporlu futbolcular uzun süre kırmızı kart itirazında bulundu. Alper'in faulü sonrasında auta çıkan topuna Ali Palabıyık korner verdi ve sonrasında Trabzonspor kullanılan kornerden gol yedi.Trabzonspor bu maçta üç penaltı bekledi. 31. dakikada Burak, Harun'dan sıyrılmak isterken, yerde kaldı. Halis Özkahya maçı devam ettirdi. 60. dakikada yine Burak Yılmaz ceza sahasında Ekong ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Yine penaltı kararı verilmedi. 64'te Pereira'nın yaptığı ortada Bursasporlu oyuncu topa eliyle müdahale etti ancak hakem yine penaltı kararı vermedi.Hakem Mete Kalkavan, son derece tartışmalı pozisyonlara imza attı. Abdülkadir Ömür'ün düşürüldüğü pozisyonda penaltıyı yardımcısının ısrarı sonucunda veren Kalkavan, son dakika tartışmalı bir faul pozisyonu sonrası Hubocan'a gösterdiği kart ve devamındaki golle maçın gidişatına etki yaptı. İlk dakikalarda Burak düşürüldüğü bir pozisyonda penaltı beklemişti. Burak'ın attığı gole de Konyaspor cephesi ofsayt itirazında bulundu.Denayer'in Karadeniz ekibinin stoperi Mustafa Akbaş'a yaptığı sert faul kartsız geçiştirildi. Maç içinde hakemin kararları tartışıldı.Castillo'nun kafasına bir tekme darbesi geldi. Hakem pozisyonun, mücadele içerisinde gerçekleştiği gerekçesiyle kırmızı kart göstermedi.Sosa'ya gösterilen kartların çok ağır olduğu hakem yorumcuları tarafından değerlendirildi. Aynı maç içerisinde Burak Yılmaz, önüne atılan bir topa kendi ceza sahasından hareketlenmesine rağmen hakem Halil Umut Meler ofsayt kararı vererek önemli bir pozisyonu engelledi.En tartışmalı hakem hatalarının yaşandığı maçlarından birisi de Beşiktaş ile oynandı. Talisca'nın orta sahada Kucka'ya yaptığı sert müdahaleye hakem Fırat Aydınus, kart dahi göstermedi. Aynı maç içerisinde Pepe ceza sahasına doğru giden bir topu eliyle kesti ancak hakem Fırat Aydınus bu pozisyonda karta gerek görmedi. Hakemin kritik kararlarda da ev sahibinin lehine kararlar vermesi tepki çekmişti.90+1. dakikada hakem Mete Kalkavan Trabzonspor aleyhine uydurma bir faul verdi ve devamında başkent ekibi golü atarak eşitliği sağladı. 2 puan uçup gitmiş oldu.Bu maçta hakem Yaşar Kemal Uğurlu Trabzonspor'un net penaltısını es geçti.Caner, Abdülkadir'in burnuna vurdu, Adriano da Amiri'nin ayağına sert girerek iki yerden deldi, iki kırmızı kartı hakem Umut Meler vermedi. Rodallega'nın net penaltısını vermeyen Meler, ayrıca uydurma bir faul sonrası Beşiktaş'ın gol atmasına neden oldu.Meler Ekuban'ın net penaltısını vermedi, Pereira'nın ayağını kıran Arda'yı atamadı, Ekuban'ın kendi kalesine attığı goldeki faulü ve Başakşehir'in ikinci golden önceki faulü görmedi ve Karadeniz ekibinin büyük tepkisini çekti.