Trabzonspor'dan, Karadeniz'de doğal gaz bulunmasına ilişkin paylaşım

Trabzonspor, Karadeniz'de doğal gaz bulunması üzerine resmi hesabından bir mesaj yayımladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Trabzonspor'dan, Karadeniz'de doğal gaz bulunmasına ilişkin paylaşım
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21 Ağustos 2020 17:54
Trabzonspor Kulübü, Karadeniz açıklarında doğal gaz bulunması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Fatih Sondaj Gemisi'nin Trabzon Limanı'ndan çıktığı umuda yolculuğun sonucunda Karadeniz açıklarında keşfedilen doğal gazın ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

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