Trabzonspor'da Papiss Cisse sürprizi

Süper Lig'in lideri Trabzonspor gelecek yıl kadrosuna Alanya'da sözleşmesi sona erecek olan Senegalli golcüyü katmak istiyor.

Haber; Yeni Asır
Trabzonspor'da Papiss Cisse sürprizi
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01 Haziran 2020 11:01
Süper Lig'de geride kalan 26 haftada averajla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor golcü arayışlarında sürpriz bir isme yöneldi.

İngiltere ekibi Crystal Palace'den kiraladığı Norveçli yıldız golcüsü Alexander Sörloth'un bonservisini almaya çalışan Fırtına, alternatif olarak Alanya'nın golcüsü Papiss Cisse'ye talip oldu.

TRANSFERİN GÖZDESİ

Güney ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan ve bu sezon gösterdiği performansla transferin gözdesi haline gelen Senegalli 34 yaşındaki tecrübeli golcü için temaslara başlayan bordo- mavililer transferi en kısa sürede çözmek istiyor.

Papiss Cisse'ye Trabzon'un yanı sıra Galatasaray ve Başakşehir de talip oldu. Transferin en kısa sürede çözüme kavuşması bekleniyor.

 

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