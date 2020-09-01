Trabzonspor'da limit krizi

Trabzonspor gelecek sezon için belirlenen 152 milyon TL'lik harcama limidini aşmak istemiyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Trabzonspor'da limit krizi
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01 Eylül 2020 13:47
Trabzonspor gelecek sezon için belirlenen 152 milyon TL'lik harcama limidini aşmak istemiyor.

Bordo-Mavili yönetim bu nedenle kadrodan Guilherme, Da Costa ve Hosseini gibi isimleri göndererek limide yer açmak istiyor. Bordo-Mavililer'de kadrodaki oyuncuların toplam maaşı 116 milyon TL.

Ödenen 26 milyon TL bonservis bedeli ile bu rakam 142 milyon TL'ye çıktı. Bu nedenle Trabzonspor Yönetimi bazı oyuncuları göndermeye çalışıyor.

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