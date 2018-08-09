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Trabzonspor'da iki ayrılık!..

Trabzonspor, Ramil Sheidaev ve Yüksel Şişman ile olan sözleşmelerin feshedildiğini açıkladı.

Kaynak: Sporx.com
Trabzonspor'da iki ayrılık!..
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09 Ağustos 2018 18:13
Trabzonspor Kulübü, futbolcuları Ramil Sheidaev ve Yüksel Şişman ile olan sözleşmelerin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Bordo-mavililerin KAP'a yaptığı açıklamalar şöyle;

"Kulübümüz ile oyuncumuz Ramil Sheidaev arasındaki 11.07.2016 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Kulübümüz ile oyuncumuz Yüksel Şişman arasındaki 20.06.2016 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir."

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