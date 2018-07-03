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Trabzonspor'da ayrılık açıklandı! Sözleşmesi feshedildi...

Trabzonspor, 2015'te 2,1 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Aytaç Kara'nın sözleşmesini feshetti.

Kaynak: Sporx.com
Trabzonspor'da ayrılık açıklandı! Sözleşmesi feshedildi...
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03 Temmuz 2018 16:01
Trabzonspor, geçen sezon Yeni Malatyaspor'da kiralık olarak oynayan Aytaç Kara'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile futbolcumuz Aytaç Kara arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Bordo-mavili kulüp, 25 yaşındaki oyuncuyu 2014-15 sezonunda 2,1 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
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