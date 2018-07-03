Trabzonspor'da ayrılık açıklandı! Sözleşmesi feshedildi...

Trabzonspor, geçen sezon Yeni Malatyaspor'da kiralık olarak oynayan Aytaç Kara'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile futbolcumuz Aytaç Kara arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile futbolcumuz Aytaç Kara arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Bordo-mavili kulüp, 25 yaşındaki oyuncuyu 2014-15 sezonunda 2,1 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın