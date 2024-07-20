Trabzonspor ve Başakşehir'in Avrupa maçı hakemi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Trabzonspor ile UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek Başakşehir'in oynayacağı karşılaşmalardaki hakemler belli oldu.



TRABZONSPOR'A ALMAN HAKEM



Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında 25 Temmuz Perşembe günü 19.30'da Slovak ekibi Ruzomberok ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



Bordo mavili ekibin Slovakya temsilcisi ile karşı karşıya geleceği mücadeleyi Alman hakem Bastian Dankert yönetecek.



BAŞAKŞEHİR'E KARADAĞLI HAKEM



Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında San Marino temsilcisi La Fiorita ile 25 Temmuz Perşembe günü TSİ 20.45'te karşı karşıya gelecek. Söz konusu mücadelede Karadağ Futbol Federasyonu'nda Milos Boskovic düdük çalacak. Boskovic'in yardımcılıklarını Nikola Radulovic ile Vladislav Radenovic yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Dalibor Vujisic olacak.



Turuncu-lacivertliler, rövanş karşılaşması 1 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.45'te deplasmanda oynayacak.





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