Trabzonspor'un yeni transferi Draguş, Macaristan kampına katıldı

Trabzonspor'un yeni transferi Denis Draguş, Macaristan kampına dahil oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'un yeni transferi Draguş, Macaristan kampına katıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Temmuz 2024 23:59
Son güncelleme 13 Temmuz 2024 00:17
Trabzonspor'un yeni transferi Denis Draguş, Macaristan kampına katıldı.

Sezon öncesi 2. etap yurt dışı kamp çalışmalarını Macaristan'ın Szeged kentinde sürdüren Trabzonspor'da, Romanya Milli Takım forması altında Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Denis Draguş, izninin bitmesinin ardından öğle saatlerinde Macaristan'a geldi.

Draguş, kampa dahil olduktan sonra bordo-mavili takımın akşam antrenmanına katılarak Karadeniz ekibiyle ilk antrenmanına da çıktı.

 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery