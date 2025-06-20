Trabzonspor'un rotasını Kozlowski'ye çevirdi!

Gaziantep FK'dan Kacper Kozlowski ile Trabzonspor'un ilgilendiği öğrenildi. İki kulüp arasındaki temasta Kozlowski'ye karşılık Gaziantep FK, 3 milyon Euro + Denis Draguş'u istiyor.
Görüşmelerin devam ettiği ve Bordo-Mavili kulübün bu teklife nasıl yanıt vereceğinin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı öğrenildi.
Bordo- Mavililer, Kozlowski için Gaziantep FK ile bir görüşme yaptı.
Görüşmelerin devam ettiği ve Bordo-Mavili kulübün bu teklife nasıl yanıt vereceğinin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı öğrenildi.
Bordo- Mavililer, Kozlowski için Gaziantep FK ile bir görüşme yaptı.
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