Trabzonspor'un rakibi Kızılyıldız sıkıntılı!

UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe gecesi Trabzonspor 'u konuk edecek olan Kızılyıldız, bu maç öncesi özellikle orta sahada ciddi sıkıntı yaşıyor. Sırbistan ekibinin yıldız isimlerinden Kangwa, Nikolic ve Sanogo'nun sakatlığı bulunuyor.



3 futbolcunun da kritik karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Teknik direktör Milos Mijolevic'in elindeki bir diğer orta saha oyuncusu Srdjan Mijolevic ise UEFA'ya listeler verildikten sonra transfer edildiği için Avrupa maçlarında görev alamıyor. Genç teknik adamın, elinde yeterli sayıda orta alan oyuncusu kalmadığı için nasıl bir 11'le çıkacağı merak ediliyor.



'Kazanmak zorundayız'



Grupta geride kalan 4 maçta tek galibiyeti bulunan Kızılyıldız, diğer 3 karşılaşmayı kaybetti. Sırbistan Ligi'nde pazar akşamı kazandıkları Radnicki Nis maçının ardından konuşan Mijolevic, "İddiamızı sürdürmemiz için kazanmamız gerekiyor. Trabzonspor güçlü bir rakip ve işimiz kolay olmayacak. Ligde ise emin adımlarla hedefe yürüyoruz" demişti.



Kendi liginde namağlup lider



Avrupa'da kötü bir görüntü çizen Kızılyıldız, Sırbistan Süper Ligi'nde ise şampiyonluğa yürüyor. 15.haftası tamamlananligde13galibiyetibulunan Kırmızı-Beyazlılar, 2 beraberlik aldı ve hiç yenilmedi. Son olarak Radnicki Nis'i deplasmanda mağlup eden Kızılyıldız, 7 haftadır üst üste kazanıyor





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ