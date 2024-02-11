Trabzonspor'un evinde rakibi Hatayspor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un evinde rakibi Hatayspor
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11 Şubat 2024 13:35
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 12 Şubat Pazartesi (yarın) sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Papara Park'ta saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligin ikinci yarısında oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan bordo-mavili takım, rakibi karşısında kazanarak kötü gidişatına son vermeye çalışacak.

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında yer alan Pepe ve Onuachu ile sakatlıkları bulunan Orsic ve Hüseyin Türkmen, yarınki maçta görev alamayacak.

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