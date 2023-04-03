Trabzonspor'un ayakta kalan tek ismi: Maxi Gomez

Trabzonsporlu taraftarlar, bir tek Maxi Gomez'e olumlu not verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un ayakta kalan tek ismi: Maxi Gomez
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03 Nisan 2023 12:39
Kayserispor karşısında Maxi Gomez, Trabzonspor adına ayakta kalan tek isim oldu.

Attığı golün yanı sıra sahada basmadık yer bırakmayan Uruguaylı forvet, taraftarın da sosyal medyada en çok destek olduğu isimdi.

Gomez, girdiği 6 ikili mücadeleden 5'ini kazanırken, 3 önemli gol girişiminde bulundu.

26 yaşındaki oyuncu, 4 ikili mücadelenin de ikisini kazanmayı başardı.

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