Trabzonspor'un ayakta kalan tek ismi: Maxi Gomez

Kayserispor karşısında Maxi Gomez, Trabzonspor adına ayakta kalan tek isim oldu.



Attığı golün yanı sıra sahada basmadık yer bırakmayan Uruguaylı forvet, taraftarın da sosyal medyada en çok destek olduğu isimdi.



Gomez, girdiği 6 ikili mücadeleden 5'ini kazanırken, 3 önemli gol girişiminde bulundu.



26 yaşındaki oyuncu, 4 ikili mücadelenin de ikisini kazanmayı başardı.





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