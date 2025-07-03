Trabzonspor'un aklı Paredes'te

Yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da transfer gündemi yoğunluğunu koruyor.



Bonservisi Lille'de bulunan ve geçtiğimiz sezonu İsviçre'nin Young Boys takımında kiralık olarak geçiren 22 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Alan Virginius liste başı...



Orta saha için Roma'nın Arjantinli yıldızı Leandro Paredes ismi öne çıkıyor.



Paredes'in daha önce Trabzonspor'da forma giyen vatandaşı olan Jose Sosa'dan bilgi aldığı öğrenildi.



Rennes forması giyen savunma oyuncusu Christopher Wooh için de temaslar sürüyor. (Nefes)



