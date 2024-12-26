Trabzonspor transferleri arasında en istikrarlısı Malheiro

Sezona 13 transferle başlayan Karadeniz ekibinde, ligde en fazla süre alan oyuncu 15 maçta 1305 dakika ile Portekizli Pedro Malheiro oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor transferleri arasında en istikrarlısı Malheiro
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26 Aralık 2024 11:52
Trendyol Süper Lig'in ilk bölümünde, Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı oyuncular içerisinde en fazla süreyi Pedro Malheiro aldı.

Sezon başında Portekiz'in Boavista Kulübünden 2 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadroya dahil edilen 23 yaşındaki oyuncu, son oynanan Sipay Bodrum FK karşılaşmasında da takımına galibiyeti getiren golü attı.

Malheiro, Süper Lig'de 15 maçta 1305 dakika görev yaparak, sezona 13 transferle başlayan Karadeniz ekibinde en fazla süre alan yeni oyuncu oldu.


Genel sıralamada üçüncü

Malherio, Trabzonspor'da bu sezon ligde forma giyen oyuncular arasında ise en fazla süre alan 3. oyuncu oldu.

Bordo-mavili takımda kaptan Uğurcan Çakır, ligde oynadıkları 16 maçın tamamında da forma giyerek 1440 dakika sahada kaldı.

Bu oyuncuyu 16 maçta 1390 dakika görev yapan Batista Mendy takip etti.


Savic hayal kırıklığı yaşattı

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Stefan Savic, ligin geride kalan bölümünde adeta hayal kırıklığı yaşattı.

Sezon başında, her sezon için 2 milyon 500 bin avro garanti ücret ve 500 bin avro imza parası olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalanan Karadağlı oyuncu, sezonun ilk bölümünde sakatlıklarla boğuştu.

Savic, 3 lig maçında sadece 149 dakika görev yaptı.


En az süreyi Barisic aldı

Trabzonspor'un yeni transferleri arasında en az süreyi sol bek Borna Barisic aldı.

Bordo-mavili takımın Hırvat oyuncusu, 6 karşılaşmada 109 dakika sahada kaldı.


Transferlerin görev aldığı süreler

Trabzonspor'un bu sezon kadrosuna kattığı futbolcuların ligin geride kalan bölümünde görev yaptığı süreler şöyle: 

Oyuncu Maç sayısı Süre
Malheiro 15 1305
Banza 13 1152
Lundstram 15 938
Okay Yokuşlu 11 830
Cham 14 780
Draguş 13 738
Ozan Tufan 12 714
Nwakaeme 9 593
Cihan Çanak 11 567
Serdar Saatçı 6 310
Batagov 3 270
Savic 3 149
Barisic 6 109
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