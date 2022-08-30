Trabzonspor transferi açıkladı! Naci Ünüvar'ın maaşı...

Trabzonspor Ajax'tan Naci Ünüvar'ın transferini açıkladı. İşte futbolcunun maliyeti ve kazanacağı maaş...

Haber; Sporx.com
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Trabzonspor transferi açıkladı! Naci Ünüvar'ın maaşı...
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30 Ağustos 2022 16:07
Spor Toto Süper Lig'de yeniden şampiyon olmak isteyen Trabzonspor, Hollanda ekibi Ajax'ta forma giyen Naci Ünüvar'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

NACİ ÜNÜVAR İÇİN KİRALAMA BEDELİ NE KADAR?

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Naci Ünüvar'ın Kulübümüze geçici transferi konusunda, Ajax Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Ajax Kulübüne geçici transfer bedeli olarak, 150.000.-EUR ödenecektir" denildi.

NACİ'NİN TRABZONSPOR'DAKİ MAAŞI

Öte yandan Naci Ünüvar'ın Trabzonspor'a maliyeti de belli oldu. Naci Ünüvar'a, 2022-2023 futbol sezonu için 7.280.000.-TL garanti ücret ödeneceği ifade edildi.

Ayrıca Trabzonspor menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacağını bildirdi. 

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

19 yaşındaki Naci Ünüvar'ın Ajax ekibiyle sözleşmesi 30 Haziran 2026'ya kadar devam ediyor. Transfermarkt verilerine göre; 3.5 milyon euro değer biçilen Naci Ünüvar, sol kanat, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında görev alabiliyor. Ajax'ın ikinci takımında 1 maçta 90 dakika forma giyen futbolcu geçen sezon 33 maçta 16 gol 12 asistle tüm dikkatleri üstüne çekmişti.




 

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