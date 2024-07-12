Trabzonspor, transferden vazgeçiyor!

Trabzonspor, Tim Jabol Folcarelli transferinden vazgeçme noktasına geldi.

, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor, transferden vazgeçiyor!
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12 Temmuz 2024 12:53
Trabzonspor, ara transfer döneminde büyük ilgi gösterdiği ve yaz transfer döneminde de gündemine aldığı Tim Jabol Folcarelli'den vazgeçme noktasına geldi.

Bordo-mavili ekip, oyuncu ve kulübü Ajaccio ile anlaşmış olmasına rağmen, Folcarelli'nin Premier Lig ekibi Bournemouth'a transfer olacağı bildirildi.

Bournemouth, genç orta saha oyuncusunu Lorient'e kiralık olarak göndermeyi planlıyor.

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