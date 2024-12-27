Trabzonspor, transfer için UEFA'yı bekliyor!

Trabzonspor, Aral Şimşir transferi için UEFA'nın oyuncu konusunda vereceği kararı bekliyor.

, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor, transfer için UEFA'yı bekliyor!
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27 Aralık 2024 10:52
Ara transfer dönemi öncesi gündemi oldukça yoğun olan Trabzonspor'un son iki sezonda peşinde olduğu gurbetçi futbolcu Aral Şimşir ile yeniden temas kurduğu belirtildi.

Danimarka ekibi Midtjylland forması giyen 22 yaşındaki sol kanat, 24 Ekim'de oynanan Union SG karşılaşmasından bu yana maç kadrosuna alınmıyor. 3 Ekim'deki Maccabi Tel Aviv ile oynanan maçta "Filistin'e Özgürlük" şeklinde tezahüratta bulunan ve karşılaşmanın ardından tünelde rakip takım oyuncularının fiziksel saldırısına uğrayan oyuncu UEFA tarafından disiplin soruşturmasına tabi tutulmuştu.

Trabzonspor'un Aral için UEFA'dan çıkacak karara göre adım atacağı ifade ediliyor.

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