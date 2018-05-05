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Trabzonspor taraftarlarından Şenol Güneş'e destek

Trabzonspor taraftarları, Kasımpaşa maçında Şenol Güneş'e destek verdi.

Kaynak: Sporx.com
Trabzonspor taraftarlarından Şenol Güneş'e destek
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05 Mayıs 2018 20:41
Süper Lig'de sahasında Kasımpaşa'yı konuk eden Trabzonspor'da taraftarlar, Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'e destek verdi.

Taraftarlar, maç öncesi eski futbolcuları ve teknik direktörleri Şenol Güneş'e ''Bizim güneşimiz hiç batmaz'' pankartı açtı.

Öte yandan Trabzonspor taraftarları, Kasımpaşa maçına ilgi göstermezken tribünlerin büyük bir bölümü boş kaldı.

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