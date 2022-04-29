Trabzonspor sevdalıları seferber oldu

Trabzonspor Yönetim Kurulu, bir taraftan şampiyonluk için geri sayıma geçerken bir taraftan da kulübün ekonomik olarak sezon sonuna daha rahat ulaşması ve şampiyonluk kutlamalarında eksik bir noktanın kalmaması için yoğun çaba sarf ediyor.Sabah Gazetesi'nde Yunus Emre Sel imzalı, "Trabzonspor sevdalıları" başlıklı habere göre; Trabzonsporlu yapımcı, yönetmen ve organizasyon şirketleri camiaya destek için devreye girerken, yapılan desteklerden maddi bir karşılık alınmadı.Verilecek konserler, stat ve şehirdeki süslemeler ve diğer organizasyonlar için Trabzonspor sevdalıları elini cebine atarken, yönetimin de rahat bir nefes almasını sağladı. Son olarak yayınlanan videonun hazırlanma süreci başta olmak üzere hiçbir organizasyon için şu ana kadar bedel ödemeyen Trabzonspor Kulübü, bu kutlamaları da dayanışma içerisinde çözüme kavuşturuyor.