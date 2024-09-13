Trabzonspor, Serdar Saatçı ile imzaladı

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Serdar Saatçı için imza töreni düzenlendi.
"ÇOK MUTLUYUZ"
Törende konuşan Genel Sekreter Kemal Ertürk, "Bu transfer her iki taraf için de hayırlı olsun. Genç ve uzun yıllar Trabzonspor'a hizmet edecek bir oyuncu. Trabzonspor camiasına böyle yetenekli, genç ve geleceği parlak bir futbolcu kazandırdığımız için çok mutluyuz" dedi.
"EN İYİ DESTEĞİ VERMEYE ÇALIŞACAĞIM"
Transferi dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getiren Serdar, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Yeni macera ve yeni hedeflerle birlikte Trabzonspor'uma ve takım arkadaşlarıma elimden gelen en iyi desteği vermeye çalışacağım. İnşallah bu sezonu en iyi şekilde geçirip güzel başarılar elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.
"ÇOK MUTLUYUZ"
Törende konuşan Genel Sekreter Kemal Ertürk, "Bu transfer her iki taraf için de hayırlı olsun. Genç ve uzun yıllar Trabzonspor'a hizmet edecek bir oyuncu. Trabzonspor camiasına böyle yetenekli, genç ve geleceği parlak bir futbolcu kazandırdığımız için çok mutluyuz" dedi.
"EN İYİ DESTEĞİ VERMEYE ÇALIŞACAĞIM"
Transferi dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getiren Serdar, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Yeni macera ve yeni hedeflerle birlikte Trabzonspor'uma ve takım arkadaşlarıma elimden gelen en iyi desteği vermeye çalışacağım. İnşallah bu sezonu en iyi şekilde geçirip güzel başarılar elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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