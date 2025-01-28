Trabzonspor, Rusya'dan bir joker istiyor

Trabzonspor, orta saha transferi için gündemine yeni bir ismi aldı.
Bu isim, Dinamo Moskova forması giyen Jorge Carrascal.
BONSERVİS BEKLENTİSİ
8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen oyuncu için Rus kulübü, 6.5-7 milyon Euro seviyelerinde bonservis bekliyor.
Trabzonspor ise son olarak 4 milyon Euro'ya çıkmıştı. Fakat yeni bir görüşme daha yapılacak. Carrascal için yapılan pazarlıklarda bu kez olumlu gelişmeler yaşanabilir.
CARRASCAL'IN PERFORMANSI
Trabzonspor Yönetimi, Rus kulübünün beklentisi daha makul seviyelere çekebilirse, teknik ekibin çok istediği 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katacak.
Carrascal'ın Dinamo Moskova ile 2027'ye kadar kontratı var. Bu sezon Rus ekibinde 21 maça çıkan futbolcu, 4 gol 3 asistlik katkı yaptı.
Bu isim, Dinamo Moskova forması giyen Jorge Carrascal.
BONSERVİS BEKLENTİSİ
8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen oyuncu için Rus kulübü, 6.5-7 milyon Euro seviyelerinde bonservis bekliyor.
Trabzonspor ise son olarak 4 milyon Euro'ya çıkmıştı. Fakat yeni bir görüşme daha yapılacak. Carrascal için yapılan pazarlıklarda bu kez olumlu gelişmeler yaşanabilir.
CARRASCAL'IN PERFORMANSI
Trabzonspor Yönetimi, Rus kulübünün beklentisi daha makul seviyelere çekebilirse, teknik ekibin çok istediği 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katacak.
Carrascal'ın Dinamo Moskova ile 2027'ye kadar kontratı var. Bu sezon Rus ekibinde 21 maça çıkan futbolcu, 4 gol 3 asistlik katkı yaptı.