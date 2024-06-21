Trabzonspor, Ozan Tufan'la anlaştı!

Trabzonspor'da Antony Nwakaeme'nin ardından transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
TRABZONSPOR ANLAŞMA SAĞLADI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Karadeniz temsilcisi, Hull City'de forma giyen Ozan Tufan ile her konuda anlaşmaya vardı. Trabzonspor, deneyimli orta saha oyuncusu ile 3+1 yıllık el sıkıştı.
HULL CITY İLE DE ANLAŞILDI
29 yaşındaki futbolcunun transferi için Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Hull City Başkanı Acun Ilıcalı arasında bonservis görüşmelerinde de anlaşmaya vardı. Transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.
BONSERVİSİ BELLİ OLDU
İki kulüp arasındaki görüşmeler sonrası yapılan anlaşmaya Trabzonspor, Hull City'ye 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
SÖZLEŞMESİ, PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 2.8 milyon euro olarak gösterilen Ozan Tufan'ın Hull City ile mevcut sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Hull City'de geride kalan sezonda 40 maçta sahaya çıkan Ozan Tufan, 10 kez gol sevinci yaşadı.
TRABZONSPOR ANLAŞMA SAĞLADI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Karadeniz temsilcisi, Hull City'de forma giyen Ozan Tufan ile her konuda anlaşmaya vardı. Trabzonspor, deneyimli orta saha oyuncusu ile 3+1 yıllık el sıkıştı.
HULL CITY İLE DE ANLAŞILDI
29 yaşındaki futbolcunun transferi için Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Hull City Başkanı Acun Ilıcalı arasında bonservis görüşmelerinde de anlaşmaya vardı. Transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.
BONSERVİSİ BELLİ OLDU
İki kulüp arasındaki görüşmeler sonrası yapılan anlaşmaya Trabzonspor, Hull City'ye 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
SÖZLEŞMESİ, PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 2.8 milyon euro olarak gösterilen Ozan Tufan'ın Hull City ile mevcut sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Hull City'de geride kalan sezonda 40 maçta sahaya çıkan Ozan Tufan, 10 kez gol sevinci yaşadı.
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