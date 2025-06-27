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Trabzonspor, Onuachu'yu açıkladı

Trabzonspor, Paul Onuachu'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

calendar 27 Haziran 2025 10:03 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2025 10:20
Trabzonspor, Onuachu'yu açıkladı
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Trabzonspor, Paul Onuachu'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Onuachu Trabzonspor'la üç yıllık sözleşme imzalayacak.
 "TAMAMLANMAMIŞ BİR İŞİMİZ VAR"

Onuachu anlaşma sonrası "Merhaba Trabzonspor taraftarı. Beni özlediniz mi? Biliyorum, ben de sizi özledim. Geri döndüm. Eskisinden daha iyi, daha hazır, daha güçlü... Henüz tamamlanmamış bir işimiz var. Bize her yer Trabzon." açıklamasını yaptı.

8 MİLYON EURO'YA YÜZDE 80


Trabzonspor uzun süredir transferi için uğraştığı Paul Onuachu'da mutlu sona ulaştı. Bizzat kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'ın devrede olduğu transferde Trabzonspor uzun süre 6 milyon Euro'da diretmişti.

Oyuncunun kulübü Southampton bu teklifi kabul etmeyince Fırtına teklifini 8 milyon Euro'ya çıkardı ve oyuncunun ekonomik haklarının yüzde 80'ini aldılar.

İngiliz ekibi, Nijeryalı'nın bir sonraki satışından yüzde 20 pay alacak. 

Bordo mavili kulüp anlaşma kapsamında, Southampton gibi Sport Republic bünyesinde yer alan Göztepe'de forma giyen Taha Altıkardeş'in tüm haklarını da İzmir ekibine devretti. Mislav Orsic'in Southampton'dan Trabzonspor'a transferi sırasında Göztepe'ye geçen 21 yaşındaki savunma oyuncusunun ekonomik değerlerinin yüzde 20'sine ve ön alım hakkına sahip olan Karadeniz ekibi tüm bu haklarından feragat etti.

PAZARTESİ İMZAYA GELECEK

Onuachu pazartesi özel uçakla Trabzon'a gelecek ve imza atacak.

TRABZONSPOR'DA 21 GOL ATTI

2023-2024 sezonunda Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Onuachu, 27 maçta 17 gol - 4 asistlik performans sergilemişti.

Geçtiğimiz sezon ise Nijeryalı forvet; 28 maçta 4 gol - 1 asistlik katkı sağladı ve 1.108 dakika sahada kaldı.


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