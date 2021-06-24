Trabzonspor, Milan Makaric'i istiyor!

Trabzonspor, Sırp Ligi'nin yıldızı Milan Makaric'in peşine düştü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Milan Makaric'i istiyor!
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24 Haziran 2021 11:27
Yeni sezon öncesinde şampiyonluk kadrosu kurmak isteyen ve bu doğrultuda Peres, Hamsik, Gervinho, Koita gibi isimleri renklerine bağlayan Karadeniz ekibi şimdi de golcü için düğmeye bastı.

Alexander Sörloth için Leipzig'den yanıt bekleyen, Ekuban ve Djaniny'yle de yollarını ayırma ihtimali bulunan Trabzonspor , Milan Makaric'in peşine düştü. Sırp Ligi'nde 25 gol, 8 asistle oynayan ve krallık tacını takan 25 yaşındaki futbolcu için Radnik'le temasların başladığı iddia edildi.


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