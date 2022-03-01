Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti.



Medical Park Stadı'nda oynanan müsabaka, Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Bordo - mavili ekibe galibiyeti getiren golü 12. dakikada Edin Visca ve 89. dakikada Berat Özdemir kaydetti.



Trabzonspor'un 33. dakikada Bakasetas ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



Bu sonucun ardından Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi. Fraport TAV Antalyaspor ise turnuvaya veda etti.



Trabzonspor'un yarı finaldeki rakibi, Beşiktaş - Yukatel Kayserispor eşleşmesinin galibi olacak.



TRABZONSPOR'DA 5 DEĞİŞİKLİK



Trabzonspor'da, geçen hafta ligde Yukatel Kayserispor ile oynanan maçın 11'ine göre 5 oyuncu değişikliği yapıldı.



Teknik direktör Abdullah Avcı, hafta sonu bordo-mavili takımın ligde Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçı da düşünerek kadroda oyuncu değişiklikleri yaptı.



Avcı, Abdülkadir Ömür'ün yerine Berat Özdemir'e, Cornelius'un yerine Djaniny, Nwakaeme'nin yerine Kouassi, Peres'in yerine de Serkan Asan'ı görevlendirdi. Savunmada genç oyuncu Ahmetcan Kaplan, yedek kulübesine çekilirken Denswil 11'de sahaya çıktı.



AĞLAYAN TARAFTAR, NWAKAEME İLE BULUŞTU



Trabzonspor'un ligde son oynadığı Yukatel Kayserispor maçında atılan son dakika golü sonrası gözyaşlarını tutamayan Halit Aygün, kulübün davetlisi olarak Antalyaspor maçını izledi.



Trabzonspor yedek kulübesinin arkasında oturan ve maç öncesinde Nwakaeme ve Denswil ile fotoğraf çektiren taraftara, forma hediye edildi.



VISCA'DAN ÖZEL HEDİYE



Trabzonspor'un İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı karşılaşmada geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden Eyüp Yusuf'un kızı Melisa Yusuf da maçı izledi.



Bordo-mavili kulüp tarafından maça davet edilen Melisa Yusuf'a Edin Visca tarafından forma hediye edildi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



12. dakikada orta alandan aldığı top ile ceza alanına doğru hareketlenen Visca, Djaniny'in ile yaptığı ver-kaç sonrası ceza alanı içinde yerden vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.



26. dakikada Djaniny'in sağdan pasında, Kouassi'nin dokunduğu topu Visca tamamlamak istedi ancak kaleci Diogo, tehlikeyi uzaklaştırdı.



28. dakikada Kouassi'nin pasında, ceza alanı sağ çaprazında Djaniny'in şutunda, savunmaya çarpan top üst direğe vurarak kornere çıktı.



33. dakikada Puchacz'ın ceza alanı sol çaprazında şutunda kaleci Diogo'nun sektirdiği topu Bakasetas, altıpas içinden filelere gönderdi. Ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla Bakasetas'ın, ofsaytta bulunduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.



38. dakikada Bünyamin Balcı'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Luiz Adriano'nun kafa vuruşunda, top direğin az farkla üzerinden auta çıktı.



40. dakikada Luiz Adriano'nun pasında, ceza alanı içinde Ndao'nun şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu güçlükle kornere çeldi.



Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



60. dakikada Fernando'nun ceza alanı dışından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kontrol etti.



62. dakikada ceza alanı içinde Bakasetas'ın sert şutunda, top üst direkten döndü. Dönen topu Kouassi tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak bu kez de yan direkten dönerek uzaklaştı.



70. dakikada Visca'nın kullandığı serbest atışta, Djaniny'nin yakın mesafeden tamamlamak istediği topu kaleci Diogo, çıkardı.



85. dakikada Fernando'nun ortasında, ceza alanı içinde Wright'ın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır tehlikeyi önledi.



88. dakikada Fernando'nun sağdan kullandığı köşe vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen topa Ghacha'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.



89. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza yayı üzerinde savunmanın uzaklaştırmak istediği top Berat Özdemir'in önüne düştü. Bu futbolcu da meşin yuvarlağı yerden filelere gönderdi: 2-0.



Trabzonspor, karşılaşmayı 2-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.



Stat: Medical Park



Hakemler: Atilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç, Candaş Elbil



Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan (Dk. 82 Peres), Denswil, Hugo (Dk. 86 Ahmetcan Kaplan), Puchacz, Berat Özdemir, Siopis, Bakasetas (Dk. 64 Cornelius), Visca, Kouassi (Dk. 64 Abdülkadir Ömür), Djaniny (Dk. 81 Yusuf Erdoğan)



Fraport TAV Antalyaspor: Diogo, Bünyamin Balcı (Dk. 78 Sinan Gümüş), Naldo, Kudryashov, Güray Vural, Fredy (Dk. 57 Hakan Özmert), Fernando, Ndao (Dk. 57 Ghacha), Mehmedi (Dk. 67 Wright), Doğukan Sinik (Dk. 67 Gökdeniz Bayraktar), Luiz Adriano



Goller: Dk. 12 Visca, Dk. 89 Berat Özdemir (Trabzonspor)



Sarı kartlar: Dk. 31 Berat Özdemir, Dk. 85 Hugo (Trabzonspor)





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