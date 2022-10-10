Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.



Mücadelenin ilk yarısında tempo olmadı. Trabzonspor'un 7, Kasımpaşa'nın 3 şutunun olduğu ilk yarıda tek isabetli deneme Valentin Eysseric'ten geldi. Eysseric'in serbest vuruşunda Uğurcan iyi uzanarak topu çelmeyi başardı. Trabzonspor ise Bakasetas ile ilk 45 dakikadaki en net fırsatından faydalanamadı.



İkinci yarıda Trabzonspor oyunun kontrolünü aldı. Temponun ilk yarıya göre daha yüksek olduğu bu devrede bordo mavililerin baskısı gol getirmedi.



Evindeki yenilmezlik 29 lig maçına çıkaran Trabzonspor, puanını 17'ye yükseltti. Son haftaların yükselişteki takımı Kasımpaşa ise 13 puana yükseldi.



Trabzonspor, gelecek hafta Beşiktaş'a konuk olacak. Kasımpaşa ise sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak.



AVCI'DAN 2 DEĞİŞİKLİK



Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk eden Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco ile oynadığı karşılaşmanın 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.



Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmada Denswil'in yerine Hugo'yu görevlendirdi. Brezilyalı oyuncu, stoperde Bartra ile görev yaptı.



Avcı, orta alanda ise Bardhi'yi yedek kulübesine çekerken Monaco maçında sakatlığı nedeniyle ikinci yarıda oyuna dahil ettiği Yunan futbolcu Bakasetas'ı görevlendirdi.



Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Edin Visca, Dorukhan Toköz, Serkan Asan ve Bruno Peres, karşılaşmada forma giyemedi.



İKİ ESKİ KASIMPAŞALI, KASIMPAŞA KARŞISINDA



Kasımpaşa'da daha önce forma giyen Eren Elmalı ve Trezeguet eski takımlarına karşı ilk 11'de forma giydi, Yusuf Erdoğan yedek kulübesinde otururken Doğucan Haspolat ise maç kadrosunda kendine yer bulamadı.



Bu arada Trabzonspor taraftarları, karşılaşmaya çok fazla ilgi göstermedi. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yer yer boşluklar gözlendi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



20. dakikada Trezeguet'in soldan ortasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Bakasetas'ın kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.

29. dakikada Eysseric'in kullandığı serbest atışta, kaleci Uğurcan Çakır sağ köşesine gelen topu yatarak kornere çeldi.

45. dakikada Hamsik'in pasında savunmanın arkasında topla buluşan Trezeguet, kaleci Ertuğrul Taşkıran ile karşı karşıya kaldı. Açıyı daraltan Ertuğrul'un müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere çıktı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



57. dakikada Djaninj'in soldan yerden pasında Yusuf Yazıcı, topu Hamsik'e çıkardı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, topu çeldi.

58. dakikada Fall'ın derinlemesine pasında, kaleci Uğurcan Çakır orta alanın yakınına kadar çıkıp Bahoken'den önce davranarak tehlikeyi önledi.

79. dakikada Trezeguet'in pasında, ceza alanı sağ çaprazında Gomez'in şutunda top üsten auta gitti.

81. dakikada Bardhi'in sağ taraftan kullandığı serbest atışta, savunmadan dönen topu Trezeguet tamamlamak istedi ancak kaleci Ertuğrul Taşkıran, yatarak topu kontrol etti.



Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Hüseyin Göçek, Ekrem Kan, Erdem Bayık

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra (Dk. 74 Bardhi), Hugo, Eren Elmalı, Siopis (Dk. 46 Djaniny), Hamsik (Dk. 60 Umut Bozok), Bakasetas, Yusuf Yazıcı (Dk. 60 Gbamin), Trezeguet, Gomez (Dk. 82 Abdülkadir Ömür)

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Bruma, Sadık Çiftpınar, Ouannes, Mickael Tirpan, Fall (Dk. 88 Tunay Torun), Hajradinovic (Dk. 70 Aytaç Kara), Eysseric (Dk. 78 Yunus Mallı), Celina (Dk. 88 Ahmet Emin Engin), Bahoken

Sarı kartlar: Dk. 51 Bakasetas (Trabzonspor) Dk. 53 Mickael Tirpan, Dk. 67 Eysseric, Dk. 90+4 Sadık Çiftpınar (Kasımpaşa)





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