Trabzonspor ile Göztepe 30. randevuda

Trabzonspor ile Göztepe, cumartesi Trabzon'da yapacakları maçla ligde 30. kez karşı karşıya gelecek.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 29 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 13-6 üstünlük sağladı. Taraflar, 10 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.
Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 43 gol atarken kalesinde 24 gol gördü.
Sahasında 14 maçta 8 galibiyet
Trabzonspor, sahasındaki 14 maçın 8'inden galibiyetle ayrıldı. 3 maçtan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, 3 karşılaşmayı ise kaybetti.
Bordo-mavililer, sahasında 24 gol atarken 9 gol yedi.
Karadeniz ekibi, kendi evinde son 2 maçta rakibine 1-0 ve 4-2'lik sonuçlarla üstünlük kurdu.
İlk yarıda İzmir'de Göztepe kazandı
İki takım arasında ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmayı Göztepe 2-1 kazandı.
Ev sahibi takım, 28. dakikada Anthony Dennis'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmasına rağmen uzatma dakikalarında Tjanic'in attığı golle maçtan 2-1 galip ayrılmayı başarmıştı.
Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 29 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 13-6 üstünlük sağladı. Taraflar, 10 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.
Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 43 gol atarken kalesinde 24 gol gördü.
Sahasında 14 maçta 8 galibiyet
Trabzonspor, sahasındaki 14 maçın 8'inden galibiyetle ayrıldı. 3 maçtan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, 3 karşılaşmayı ise kaybetti.
Bordo-mavililer, sahasında 24 gol atarken 9 gol yedi.
Karadeniz ekibi, kendi evinde son 2 maçta rakibine 1-0 ve 4-2'lik sonuçlarla üstünlük kurdu.
İlk yarıda İzmir'de Göztepe kazandı
İki takım arasında ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmayı Göztepe 2-1 kazandı.
Ev sahibi takım, 28. dakikada Anthony Dennis'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmasına rağmen uzatma dakikalarında Tjanic'in attığı golle maçtan 2-1 galip ayrılmayı başarmıştı.