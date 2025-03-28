Trabzonspor ile Göztepe 30. randevuda

İki takım arasında geride kalan 29 lig maçında Trabzonspor'un galibiyet sayısında 13-6 üstünlüğü bulunuyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor ile Göztepe 30. randevuda
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28 Mart 2025 14:46
Trabzonspor ile Göztepe, cumartesi Trabzon'da yapacakları maçla ligde 30. kez karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 29 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 13-6 üstünlük sağladı. Taraflar, 10 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 43 gol atarken kalesinde 24 gol gördü.


Sahasında 14 maçta 8 galibiyet

Trabzonspor, sahasındaki 14 maçın 8'inden galibiyetle ayrıldı. 3 maçtan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, 3 karşılaşmayı ise kaybetti.

Bordo-mavililer, sahasında 24 gol atarken 9 gol yedi.

Karadeniz ekibi, kendi evinde son 2 maçta rakibine 1-0 ve 4-2'lik sonuçlarla üstünlük kurdu.


İlk yarıda İzmir'de Göztepe kazandı

İki takım arasında ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmayı Göztepe 2-1 kazandı.

Ev sahibi takım, 28. dakikada Anthony Dennis'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmasına rağmen uzatma dakikalarında Tjanic'in attığı golle maçtan 2-1 galip ayrılmayı başarmıştı.

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