Süper Lig'de 21. hafta maçında Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Trabzonspor oldu.Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Jorge Djaniny ve 54. dakikada Caleb Ekuban kaydetti. Jorge Djaniny 14. lig maçında 3 golüne ulaşırken, Caleb Ekuban ise 14. lig maçında 6. golünü buldu. Gençlerbirliği'nin tek golü 86. dakikada Robert Piris'ten (penaltı) geldi.Konuk ekip Trabzonspor'da Kamil Ahmet Çörekçi gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.Son 5 haftada 5 galibiyet, 1 beraberlik alan Trabzonspor 33 puana ulaştı. Ligde arka arkaya 4. maçını kaybeden Gençlerbirliği 19 puanda kaldı.Süper Lig'de gelecek hafta Gençlerbirliği, Antalyaspor'u ağırlayacak. Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanına çıkacak.Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk oldukları karşılaşmanın ilk 11'inde bir önceki maça göre 2 değişiklik yaptı.Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Avcı, geçen hafta İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 yendikleri kadroda zorunlu iki değişikliğe gitti.Sarı kart cezalısı Lewis Baker ile sakatlanan Abdulkadir Ömür, kadroda yer almadı. Tecrübeli teknik adam, bu isimlerin yerine Berat Aydemir ile Flavio'yu oynattı.Bordo-mavililerde Baker ve Abdulkadir'in yanı sıra Joao Pereira da Ankara'ya getirilmedi.Trabzonspor'un kısa bir süre önce kadrosuna dahil ettiği Berat Özdemir, eski takımı Gençlerbirliği'ne karşı forma giydi.Altyapısından yetiştiği başkent temsilcisiyle bu sezon 13 maçta 3 gol atan 22 yaşındaki futbolcu, sahaya ilk 11'de çıktı.Gençlerbirliği'nde kaleci Nordfeldt, sakatlığı nedeniyle Trabzonspor karşısında forma giyemedi.Bu sezon yine sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçında oynayamayan İsveçli kaleci, bordo-mavili ekip karşısında da kadroda yer almadı.Süper Lig'deki ilk kez 6-0 kaybedilen Galatasaray maçında forma giyen Übeyd Adıyaman, bu karşılaşmaya da Nordfeldt'in yerine ilk 11'de başladı.Kırmızı-siyahlılarda sakatlığı bulunan Johansson, Trabzonspor karşısında oynayamadı.Öte yandan, Gençlerbirliği Kulübünün onursal başkanı İlhan Cavcav'ın vefatının 4. yıl dönümü nedeniyle maç öncesi saygı duruşunda bulunuldu.Trabzonspor deplasmanda oynadığı maça etkili başladı. İlk dakikadan itibaren topun ve oyunun kontrolünü sağlayan Trabzonspor, Gençlerbirliği kalesine gol aradı. Başkent'teki karşılaşmada temposu düşük bir oyun oynanırken, bordo-mavililer kısa paslarla Gençlerbirliği savunmasını aşmaya çalıştı.Trabzonspor, Gençlerbirliği ile oynadığı maçın 36. dakikasında aradığı golü Jorge Djaniny ile buldu. Ekuban'la yaptığı ver-kaç sonrası ceza alanına giren Djaniny, kaleci Übeyd'ten sıyrılıp topu boş kaleye gönderdi ve takımını öne geçirdi. Bu golle Trabzonspor soyunma odasına 1-0 önde gitti.Gençlerbirliği karşısında ilk yarı daha iyi bir oyun ortaya koyan Trabzonspor, ikinci yarıda da etkisini sürdürdü. Kırmızı-siyahlı rakibi karşısında ikinci golü atarak maçı rahat götürmek isteyen Trabzonspor, etkili ataklar yaptı Maçta dakikalar 54'ü gösterdiğinde Trabzonspor ikinci golü buldu. Hızlı gelişen Trabzonspor atağında sol kanattaki Nwakaeme sağdaki Ekuban'ı gördü ceza alanına girer girmez çaprazdan vuruşunda topu ağlara gönderdi.Trabzonspor'da Konyaspor maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür unutulmadı. Jorge Djaniny ve Caleb Ekuban, Gençlerbirliği karşısında attıkları golleri Abdülkadir Ömür'e armağan etti.Bordo-mavililer, 2-0 öne geçmesinin ardından kalan bölümde süreyi eritmeye çalıştı. Gençlerbirliği ise tüm riskleri alarak rakip kaleye yüklendi. Oyunun son bölümlerinde savunmadan top çıkartırken hatalar yapan Trabzonspor, çalan penaltı düdüğüyle büyük bir şok yaşadı. Trabzonspor ceza alanında yaşanan karambolde Ayite'nin vuruşu Edgar'ın eline çarptı. Hakem beyaz noktayı gösterdi. Gençlerbirliği'nde 86. dakikada topun başına geçen Robert Piris golünü atarak skoru 2-1 yaptı. Kalan bölümde Trabzonspor süreyi başarılı şekilde eritti, Gençlerbirliği ise beraberlik golünü bulamadı.36. dakikada Trabzonspor öne geçti. Ekuban'la verkaç yaparak ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Djaniny, kaleci Übeyd Adıyaman'ı da geçerek, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1.40. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası dışından sol çaprazdan uzak köşeye çektiği plase şutta top yandan auta gitti.44. dakikada Ekuban'ın pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Nwakaeme'nin dar açıdan çektiği sert şutta kaleci Übeyd Adıyaman, üstüne gelen topu kontrol etti.45+1. dakikada Flavio'nun ceza sahasının sağ çaprazında çektiği sert şutta kaleci Übeyd Adıyaman, topu kornere tokatladı.53. dakikada Candeias'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada top doğrudan kaleye gitti ve kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.54. dakikada Trabzonspor, kontra ataktan bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı. Nwakaeme'nin rakip yarı sahanın ortasından savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta, sol çaprazında topla buluşan Ekuban, düzgün bir kontrolden sonra çektiği şutla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-2.72. dakika Sio'nun ceza yayının önünden çektiği sert şutta top yandan auta gitti.85. dakikada Gençlerbirliği penaltı kazandı. Ayite'nin şutunda ceza sahasında Edgar topa elle müdahale edince hakem Mustada Öğretmenoğlu, beyaz noktayı gösterdi. 86. dakikada penaltıyı kullanan Piris da Motta, topu sağ köşeden ağlara gönderdi: 1-2.90+1. dakikada Afobe'le verkaç yapan Nwakaeme, altıpasın içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Nwakaeme'nin şutunda kaleci Übeyd Adıyaman topu iki hamlede kurtardı.EryamanMustafa Öğretmenoğlu, Esat Sancaktar, Samet ÇiçekÜbeyd Adıyaman, Ömürcan Artan (Dk. 81 İlker Karakaş), Toure, Arda Kızıldağ, Polomat, Piris da Motta, Furman (Dk. 46 Stancu), Candeias, Soner Dikmen (Dk. 46 Murat Yıldırım), Sefa Yılmaz (Dk. 66 Rahmetullah Berişbek), Sio (Dk. 81 Ayite)Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Hugo, Marlon, Berat Özdemir, Abdulkadir Parmak (Dk. 83 Hosseini), Ekuban (Dk. 80 Kamil Ahmet Çörekçi), Flavio, Nwakaeme, Djaniny (Dk. 83 Afobe)Dk. 36 Djaniny, Dk. 54 Ekuban (Trabzonspor), Dk. 86 Piris da Motta (Penaltıdan) (Gençlerbirliği)Dk. 28 Soner Dikmen, Dk. 43 Furman (Gençlerbirliği), Dk. 85 Edgar, 90+4 Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor)