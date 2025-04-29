Trabzonspor - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de 35. hafta karşılaşmalarının programı açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu!
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29 Nisan 2025 16:09
Son güncelleme 29 Nisan 2025 16:28

Trendyol Süper Lig'de 35. hafta müsabakalarının programı duyuruldu. 

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 35. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması 10 Mayıs Cumartesi günü Papara Park'ta oynanacak. 

Ligin 35. hafta programı şu şekilde:

9 Mayıs Cuma:

20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor (Gaziantep)

10 Mayıs Cumartesi:

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor (Medaş Konya Büyükşehir)

16.00 ikas Eyüpspor-Kasımpaşa (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Papara Park)

11 Mayıs Pazar:

16.00 Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Göztepe-Atakaş Hatayspor (Gürsel Aksel)

19.00 Beşiktaş-Adana Demirspor (Tüpraş) 

12 Mayıs Pazartesi: 

20.00 Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor (RHG Enertürk Enerji)

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